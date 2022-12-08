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У Червоному Хресті заявили, що відвідали утримуваних Україною та рф військовополонених

У Червоному Хресті заявили, що відвідали утримуваних Україною та рф військовополонених

Київ • УНН

 • 710734 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що його представники відвідували "за останні тижні" військовополонених, утримуваних Україною та рф, очікує більш регулярного доступу до всіх військовополонених, пише УНН.

Цитата

"За останні тижні Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав ще більше військовополонених, які утримуються росією та Україною, що дозволило делегатам перевірити їх стан та поводження з ними та поділитися довгоочікуваною новиною з їхніми сім'ями", - повідомили в організації.

Деталі

Так, повідомляється, що минулого тижня МКЧХ провів "один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня — ще один. У той же період було також проведено відвідування російських військовополонених, і до кінця місяця заплановано більше візитів".

У МКЧХ зазначають, що його команди змогли надати такі предмети, як книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

"Ці візити є важливим кроком уперед у справі збереження людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту, - заявила президент МКЧХ Мір'яна Сполярич. - Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що сім'ї отримують оновлену інформацію. Я очікую, що ці відвідування призведуть до більш регулярного доступу до всіх військовополонених".

Як повідомляється, команди МКЧХ зв'язуються із сім'ями військовополонених, "щоб поділитися новинами від їхніх близьких". Більшість з них, як вказано, "є короткими нотатками про кохання та особисті новини". "Дехто просить членів сім'ї не хвилюватись. Інші просять у них сигарети, шкарпетки та солодощі. Всі ці повідомлення - рятувальне коло для родичів, що страждають", - вказано у повідомленні.

"Сім'ям: я хочу, щоб ви знали, що ваші близькі - наш головний пріоритет, і ми не заспокоїмося, доки не побачимо всіх військовополонених", - сказала Сполярич.

Усі військовополонені мають право на регулярні побачення з делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції. "Хоча недавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути надано безперешкодний доступ для неодноразового відвідування всіх військовополонених наодинці, де б вони не утримувалися", - наголосили в організації.

Доповнення

Зеленський заявляв, що Червоний Хрест повинен тиснути на рф, щоб отримати доступ до українських полонених.

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