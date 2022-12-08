У Червоному Хресті заявили, що відвідали утримуваних Україною та рф військовополонених

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"За останні тижні Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав ще більше військовополонених, які утримуються росією та Україною, що дозволило делегатам перевірити їх стан та поводження з ними та поділитися довгоочікуваною новиною з їхніми сім'ями", - повідомили в організації.

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Так, повідомляється, що минулого тижня МКЧХ провів "один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня — ще один. У той же період було також проведено відвідування російських військовополонених, і до кінця місяця заплановано більше візитів".

У МКЧХ зазначають, що його команди змогли надати такі предмети, як книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

"Ці візити є важливим кроком уперед у справі збереження людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту, - заявила президент МКЧХ Мір'яна Сполярич. - Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що сім'ї отримують оновлену інформацію. Я очікую, що ці відвідування призведуть до більш регулярного доступу до всіх військовополонених".

Як повідомляється, команди МКЧХ зв'язуються із сім'ями військовополонених, "щоб поділитися новинами від їхніх близьких". Більшість з них, як вказано, "є короткими нотатками про кохання та особисті новини". "Дехто просить членів сім'ї не хвилюватись. Інші просять у них сигарети, шкарпетки та солодощі. Всі ці повідомлення - рятувальне коло для родичів, що страждають", - вказано у повідомленні.

"Сім'ям: я хочу, щоб ви знали, що ваші близькі - наш головний пріоритет, і ми не заспокоїмося, доки не побачимо всіх військовополонених", - сказала Сполярич.

Усі військовополонені мають право на регулярні побачення з делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції. "Хоча недавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути надано безперешкодний доступ для неодноразового відвідування всіх військовополонених наодинці, де б вони не утримувалися", - наголосили в організації.

Доповнення

Зеленський заявляв, що Червоний Хрест повинен тиснути на рф, щоб отримати доступ до українських полонених.