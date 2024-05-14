После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Уголовное производство против исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура ставит под сомнение возможность занятия им должности. Более того, если правоохранители выяснят, что он умышленно вредил национальной безопасности, то дело будут расследовать также по статье "государственная измена". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат в Адвокатском бюро "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура что 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура вероятно повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

"Уголовное производство, открытое против Евгения Сокура, согласно ч. 3 ст. 365 УК Украины за превышение служебных полномочий, серьезно ставит под сомнение его правомочность продолжать занимать высокую государственную должность. Дело получило дополнительное резонансное освещение из-за обвинения в нанесении тяжких последствий как государственной безопасности, так и прямо производственной деятельности важного для обороноспособности предприятия", - отметил Дмитрий Касьяненко.

Он добавил, что с юридической точки зрения, учитывая серьезность обвинений и потенциальное влияние его действий на национальную безопасность и обороноспособность, существует достаточно оснований для отстранения Сокура от должности на время расследования. Дмитрий Касьяненко отметил, что общепринятые нормы права и практика в отношении государственных служащих, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, поддерживают такой шаг как меру пресечения для предотвращения в дальнейшем злоупотребления властью.

Юрист не исключает, что причины, почему Сокур все еще занимает свою должность, могут быть разными и зависеть от внутриполитических маневров, юридических процедур, или даже задержки в оценке всей информации по его делу.

"Также возможно, что он сохраняет поддержку высокопоставленных государственных или политических деятелей, что может замедлять процесс его отстранения", - добавил Касьяненко.

Адвокат подчеркнул, что в случае доказательства вины Сокура он должен быть наказан, независимо от того, почему было допущено нарушение закона. "Относительно вопроса о целенаправленности действий Сокура, важно понимать, что даже если речь идет об отсутствии опыта или молодом возрасте, это не освобождает от ответственности за принятие решений, которые имеют далеко идущие последствия. Каждый государственный служащий, особенно те, которые занимают высокие должности, несут ответственность за свои действия, независимо от возраста или опыта", - подчеркнул юрист.

В то же время Касьяненко отметил, что может быть инициирована проверка действий Сокура на предмет государственной измены, если будут достаточные доказательства, что его действия сознательно направлены во вред государству.

"Учитывая потенциальное влияние на национальную безопасность, такой шаг представляется обоснованным, если существуют основания полагать, что действия Сокура были направлены на подрыв государственной обороноспособности", - резюмировал адвокат.

Добавим

Дело против Евгения Сокура было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, которые он издал, о лишении ПАО "Укртатнафта" лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии. При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.

Компания обжаловала решение Сокура в судебном порядке. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию. В результате были признаны незаконными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство топлива, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. Суды обязали ГНС их отменить.

Напомним

После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов и создается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предотвратили покушение на и.о. заместителя главы налоговой службы отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.