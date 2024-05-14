Після відкриття кримінальної справи проти в.о. заступника голови ДПС Сокура є сумніви щодо можливості зайняття ним посади - юрист

Кримінальне провадження проти виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура ставить під сумнів можливість зайняття ним посади. Більше того, якщо правоохоронці зʼясують, що він умисно шкодив національній безпеці, то справу розслідуватимуть також за статтею "державна зрада". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат в Адвокатському бюро "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Раніше УНН повідомляв, що проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева – в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура що 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура ймовірно спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

"Кримінальне провадження, відкрите проти Євгенія Сокура, згідно з ч. 3 ст. 365 КК України за перевищення службових повноважень, серйозно ставить під сумнів його правомочність продовжувати займати високу державну посаду. Справа отримала додаткове резонансне висвітлення через звинувачення у нанесенні тяжких наслідків як державній безпеці, так і прямо виробничій діяльності важливого для обороноздатності підприємства", - зазначив Дмитро Касьяненко.

Він додав, що з юридичної точки зору, враховуючи серйозність звинувачень і потенційний вплив його дій на національну безпеку та обороноздатність, існує достатньо підстав для відсторонення Сокура з посади на час розслідування. Дмитро Касьяненко зазначив, що загальноприйняті норми права та практика щодо державних службовців, звинувачених у вчиненні тяжких злочинів, підтримують такий крок як запобіжний захід для запобігання у подальшому зловживанню владою.

Юрист не виключає, що причини, чому Сокур все ще займає свою посаду, можуть бути різними і залежати від внутрішньополітичних маневрів, юридичних процедур, або навіть затримки в оцінці всієї інформації по його справі.

"Також можливо, що він зберігає підтримку високопоставлених державних чи політичних діячів, що може уповільнювати процес його відсторонення", - додав Касьяненко.

Адвокат підкреслив, що у разі доведення вини Сокура він має бути покараний, незалежно від того, чому було допущене порушення закону. "Щодо питання про цілеспрямованість дій Сокура, важливо розуміти, що навіть якщо мова йде про відсутність досвіду або молодий вік, це не звільняє від відповідальності за прийняття рішень, які мають далекосяжні наслідки. Кожен державний службовець, особливо ті, що обіймають високі посади, несуть відповідальність за свої дії, незалежно від віку чи досвіду", - наголосив юрист.

Водночас Касьяненко зазначив, що може бути ініційована перевірка дій Сокура на предмет державної зради, якщо будуть достатні докази, що його дії свідомо спрямовані на шкоду державі.

"Враховуючи потенційний вплив на національну безпеку, такий крок видається обґрунтованим, якщо існують підстави вважати, що дії Сокура були спрямовані на підрив державної обороноздатності", - резюмував адвокат.

Додамо

Справа проти Євгенія Сокура була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року, які він видав, щодо позбавлення ПАТ "Укртатнафта" ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії. При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення Сокура у судовому порядку. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію. В результаті були визнані незаконними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. Суди зобовʼязали ДПС їх скасувати.

Нагадаємо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань й складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці запобігли замахові на в.о. заступника голови податкової служби відвернула увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.