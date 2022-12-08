McDonald's возобновил работу на Крещатике

Цитата

"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще два прекрасных случая порадовать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдз открыты!" – говорится в сообщении.

Детали

Возобновили работу заведения по адресам:

• ул. Крещатик, 19-А

• пл. Севастопольская, 1

Напомним

В ноябре McDonald's возобновил работу возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве.