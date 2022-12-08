McDonald's возобновил работу на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's, в том числе на Крещатике. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, передает УНН.
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"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще два прекрасных случая порадовать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдз открыты!" – говорится в сообщении.
Детали
Возобновили работу заведения по адресам:
• ул. Крещатик, 19-А
• пл. Севастопольская, 1
Напомним
В ноябре McDonald's возобновил работу возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве.