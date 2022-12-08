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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27405 перегляди

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McDonald's відновив роботу на Хрещатику

McDonald's відновив роботу на Хрещатику

Київ • УНН

 • 683170 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Києві відновили роботу ще два заклади McDonald's, зокрема на Хрещатику. Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдз відкрито!" – ідеться у повідомленні.

Деталі

Відновили роботу заклади за адресами:

• вул. Хрещатик, 19-А

• пл. Севастопольська, 1

Нагадаємо

У листопаді McDonald's відновив роботу біля станції метро "Лук'янівська" у Києві.

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