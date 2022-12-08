McDonald's відновив роботу на Хрещатику

Цитата

"Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдз відкрито!" – ідеться у повідомленні.

Деталі

Відновили роботу заклади за адресами:

• вул. Хрещатик, 19-А

• пл. Севастопольська, 1

Нагадаємо

У листопаді McDonald's відновив роботу біля станції метро "Лук'янівська" у Києві.