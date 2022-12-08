McDonald's відновив роботу на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Києві відновили роботу ще два заклади McDonald's, зокрема на Хрещатику. Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook, передає УНН.
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"Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдз відкрито!" – ідеться у повідомленні.
Деталі
Відновили роботу заклади за адресами:
• вул. Хрещатик, 19-А
• пл. Севастопольська, 1
Нагадаємо
У листопаді McDonald's відновив роботу біля станції метро "Лук'янівська" у Києві.