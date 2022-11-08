Цього разу біля метро: у Києві відкрився ще один McDonald's
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ресторан швидкого харчування McDonald's відновив роботу біля станції метро "Лук'янівська" у Києві. Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook, передає УНН.
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"Чекаємо всіх у ще одному МакДональдз біля ст. м. Лук'янівська, вул. Юрія Іллєнка, 3", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
20 жовтня McDonald's відновив роботу у двох київських ТРЦ:
• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;
• DREAM, просп. Оболонський, 1-б.