В этот раз возле метро: в Киеве открылся еще один McDonald's
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ресторан быстрого питания McDonald's возобновил работу возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, передает УНН.
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"Ждем всех в еще одном МакДональдзе возле ст. v. Лукьяновская, ул. Юрия Ильенко, 3", – говорится в сообщении.
Напомним
20 октября McDonald's возобновил работу в двух киевских ТРЦ:
• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;
• DREAM, просп. Оболонский, 1-б.