ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 07:29  •  28017 просмотра

Read in English

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, чем производители подделок набивают сигареты.

Для того, чтобы сэкономить, производители подделок набивают сигареты испорченным табаком, отходами производства и даже чаем. Выявить такую продукцию от разнообразных ловких дельцов позволяют биологические экспертизы.

Какие именно компоненты сигарет и смесей для курения исследуются, как трудно установить подделку и почему создание Единой базы образцов табачной продукции ускорит этот процесс - об этом эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам экспертов, первый вопрос, который решается во время исследований, является ли этот продукт, собственно, табачной продукцией. Для этого специалисты изучают содержание изделия и устанавливают вид табака, поскольку виды смесей отличаются в сигаретах, сигариллах и т.д. Анализируется качество сырья, содержание количества никотина и смол в изделиях, соответствие показателей нормам ДСТУ и других нормативных актов.

"Устанавливаются все возможные физические показатели изделий, в частности плотность наполнения сигарет табачной смесью, влажность и тому подобное. Основой табачной смеси является переработанный табачный лист. Кроме этого, в составе смеси содержится много химических веществ, всего до 100 компонентов - различные соусы, ароматизаторы, стабилизаторы и другие вещества", - объясняют эксперты.

Добавляют, что производители подделок их качеством, конечно, не озабочены и набивают табачные изделия чем угодно, даже чайными листьями.

"У крупных компаний на официальных производствах количество составляющих табачной смеси, как правило, стабильно. В подделках никто этим не заморачивается, что имеют в наличии - то и пакуют. Конечно, такие моменты влияют на качество и здоровье потребителей. Представим ситуацию, когда на нелегальных производствах табак долго хранится не должным образом - конечно, в нем заводятся вредители. Кроме того, отходы с производства попадают в саму смесь, которой набивают сигареты. Были случаи, когда выявлялись факты подмешивания чайных листьев в табак. То есть это максимальное удешевление и экономия на всем, что только возможно. Если говорить о тенденциях последних лет, то оборот нелегально произведенной табачной продукции, к сожалению, увеличивается. Качество подделок стабильно низкое. При выявлении подпольных нелегальных производств правоохранительные органы изымают как готовую продукцию, составляющие и оборудование. Все это исследуется экспертами. Даже если подделка очевидна, для судебного решения нужны доказательства", - рассказывают в КНИИСЭ.

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин7 мая 2024, 07:27 • 326185 просмотров

Все чаще эксперты начали исследовать так называемые электронные сигареты, нагревательные приборы и жидкости для них. Последние разграничены в отдельную группу товаров - это чистая химия, исключительно жидкости с синтезированным никотином или его заменителями.

В КНИИСЭ добавляют, что за последние 5-10 лет благодаря техническому обновлению существенно возросло качество экспертиз. Ранее специалисты изучали только ботаническую составляющую, то есть табак или нет содержится в сигарете, а также замеряли все размерные показатели продукции. Сейчас возможно разобрать сигарету практически до молекул, и все это делается максимально быстро и автоматизировано.

Ускорить и упростить выявление подделок, убеждены специалисты, может создание Единой базы образцов табачных изделий официальных производителей.

"Когда мы будем иметь эталонные образцы, выявление подделок значительно упростится. Кроме того, учет станков и линий производств должен учитывать характеристики, важные для реализации экспертной работы. То есть еще при постановке на учет той или иной машины мы должны знать ее "след" - это как уникальность отпечатков пальцев человека. Соответствующие все шаги позволят как минимум вдвое ускорить процесс проведения экспертизы, которая является основным доказательством в судах", - заключают эксперты КНИИСЭ.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее рассказали, что с начала полномасштабного военного российского вторжения количество исследований табачной продукции значительно возросло, а подделки акцизных марок, к сожалению, выполняются очень тонко и искусно.

"Речь идет не о бытовых вещах, как печать акцизных марок и коробок для сигарет на струйных принтерах и копировальных приборах, а о полноценных офсетных станках и полиграфическом масштабе. Злоумышленники даже используют бумагу с защитными волокнами, это очень специфическая вещь. Обеспечение такого уровня подделок, очевидно, очень затратно, но несмотря на это случаи учащаются", - отметили эксперты.

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт8 мая 2024, 09:32 • 121753 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  28017 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  117001 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  124818 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  126778 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146628 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128492 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131999 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121753 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167840 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150636 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Эксклюзив

  •  28017 просмотра
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

  •  9511 просмотра
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

  •  12496 просмотра
Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

  •  12751 просмотра
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

  •  13459 просмотра
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

  •  10972 просмотра
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

  •  11341 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  64756 просмотра
Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

  •  11840 просмотра
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

  •  10500 просмотра

Популярные

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  64756 просмотра
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

  •  76812 просмотра
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

  •  93240 просмотра
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

  •  78943 просмотра
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

  •  86084 просмотра

Публикации

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

  •  31733 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  64756 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

  •  124156 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  140244 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  290421 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, чем производители подделок набивают сигареты.

Здоровье •   •  28017 просмотра
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.

Общество •   •  9511 просмотра
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, попав в частные жилые кварталы и вызвав пожары, повредив дома и ранив 72-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Война •   •  12496 просмотра
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Строительство магистрального водопровода в Никопольском районе завершено примерно на 90%, но постоянные вражеские обстрелы мешают определить точную дату завершения работ.

Общество •   •  12751 просмотра
Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

За последний месяц российские войска значительно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины, вероятно, с целью закрепления позиций до прибытия западной военной помощи украинским войскам.

Война •   •  13459 просмотра
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.

Новости Мира •   •  10972 просмотра
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Министерство энергетики обсуждает возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Экономика •   •  11341 просмотра
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Была осуществлена попытка силового захвата ключевого логистического узла зернового экспорта Украины - терминала "Олимпикс", к которой причастен гражданин россии Важа Джаши. Редакция проанализировала, что стало предпосылкой событий, которые разворачиваются в Одессе.

Экономика •   •  64756 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе обучения на истребителях F-16 в двух странах, и они будут эксплуатировать эти самолеты в украинском небе, как только они будут доставлены для усиления возможностей противовоздушной обороны.

Война •   •  11840 просмотра
Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

По меньшей мере четверо оппозиционных активистов и депутатов, выступавших против закона об "иностранных агентах", подверглись нападениям в Тбилиси, но грузинское правительство предположило, что за этими нападениями стоят сами протестующие.

Новости Мира •   •  10500 просмотра
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов