Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Для того, чтобы сэкономить, производители подделок набивают сигареты испорченным табаком, отходами производства и даже чаем. Выявить такую продукцию от разнообразных ловких дельцов позволяют биологические экспертизы.

Какие именно компоненты сигарет и смесей для курения исследуются, как трудно установить подделку и почему создание Единой базы образцов табачной продукции ускорит этот процесс - об этом эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам экспертов, первый вопрос, который решается во время исследований, является ли этот продукт, собственно, табачной продукцией. Для этого специалисты изучают содержание изделия и устанавливают вид табака, поскольку виды смесей отличаются в сигаретах, сигариллах и т.д. Анализируется качество сырья, содержание количества никотина и смол в изделиях, соответствие показателей нормам ДСТУ и других нормативных актов.

"Устанавливаются все возможные физические показатели изделий, в частности плотность наполнения сигарет табачной смесью, влажность и тому подобное. Основой табачной смеси является переработанный табачный лист. Кроме этого, в составе смеси содержится много химических веществ, всего до 100 компонентов - различные соусы, ароматизаторы, стабилизаторы и другие вещества", - объясняют эксперты.

Добавляют, что производители подделок их качеством, конечно, не озабочены и набивают табачные изделия чем угодно, даже чайными листьями.

"У крупных компаний на официальных производствах количество составляющих табачной смеси, как правило, стабильно. В подделках никто этим не заморачивается, что имеют в наличии - то и пакуют. Конечно, такие моменты влияют на качество и здоровье потребителей. Представим ситуацию, когда на нелегальных производствах табак долго хранится не должным образом - конечно, в нем заводятся вредители. Кроме того, отходы с производства попадают в саму смесь, которой набивают сигареты. Были случаи, когда выявлялись факты подмешивания чайных листьев в табак. То есть это максимальное удешевление и экономия на всем, что только возможно. Если говорить о тенденциях последних лет, то оборот нелегально произведенной табачной продукции, к сожалению, увеличивается. Качество подделок стабильно низкое. При выявлении подпольных нелегальных производств правоохранительные органы изымают как готовую продукцию, составляющие и оборудование. Все это исследуется экспертами. Даже если подделка очевидна, для судебного решения нужны доказательства", - рассказывают в КНИИСЭ.

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Все чаще эксперты начали исследовать так называемые электронные сигареты, нагревательные приборы и жидкости для них. Последние разграничены в отдельную группу товаров - это чистая химия, исключительно жидкости с синтезированным никотином или его заменителями.

В КНИИСЭ добавляют, что за последние 5-10 лет благодаря техническому обновлению существенно возросло качество экспертиз. Ранее специалисты изучали только ботаническую составляющую, то есть табак или нет содержится в сигарете, а также замеряли все размерные показатели продукции. Сейчас возможно разобрать сигарету практически до молекул, и все это делается максимально быстро и автоматизировано.

Ускорить и упростить выявление подделок, убеждены специалисты, может создание Единой базы образцов табачных изделий официальных производителей.

"Когда мы будем иметь эталонные образцы, выявление подделок значительно упростится. Кроме того, учет станков и линий производств должен учитывать характеристики, важные для реализации экспертной работы. То есть еще при постановке на учет той или иной машины мы должны знать ее "след" - это как уникальность отпечатков пальцев человека. Соответствующие все шаги позволят как минимум вдвое ускорить процесс проведения экспертизы, которая является основным доказательством в судах", - заключают эксперты КНИИСЭ.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее рассказали, что с начала полномасштабного военного российского вторжения количество исследований табачной продукции значительно возросло, а подделки акцизных марок, к сожалению, выполняются очень тонко и искусно.

"Речь идет не о бытовых вещах, как печать акцизных марок и коробок для сигарет на струйных принтерах и копировальных приборах, а о полноценных офсетных станках и полиграфическом масштабе. Злоумышленники даже используют бумагу с защитными волокнами, это очень специфическая вещь. Обеспечение такого уровня подделок, очевидно, очень затратно, но несмотря на это случаи учащаются", - отметили эксперты.

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