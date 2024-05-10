Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети

Для того, щоб зекономити, виробники підробок набивають цигарки зіпсованим тютюном, відходами виробництва і навіть чаєм. Виявити таку продукцію від різноманітних спритних ділків дозволяють біологічні експертизи.

Які саме компоненти цигарок та сумішей для куріння досліджуються, як важко встановити підробку та чому створення Єдиної бази зразків тютюнової продукції прискорить цей процес – про це експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За словами експертів, перше питання, яке вирішується під час досліджень, чи є цей продукт, власне, тютюновою продукцією. Для цього фахівці вивчають вміст виробу та встановлюють вид тютюну, оскільки види сумішей відрізняються у цигарках, сигарилах і т.д. Аналізується якість сировини, вміст кількості нікотину та смол у виробах, відповідність показників нормам ДСТУ та інших нормативних актів.

"Встановлюються всі можливі фізичні показники виробів, зокрема щільність наповнення сигарет тютюновою сумішшю, вологість тощо. Основою тютюнової суміші є перероблений тютюновий лист. Окрім цього, у складі суміші міститься багато хімічних речовин, загалом до 100 компонентів – різні соуси, ароматизатори, стабілізатори та інші речовини", – пояснюють експерти.

Додають, що виробники підробок їх якістю, звісно, не переймаються і набивають тютюнові вироби чим завгодно, навіть чайним листям.

"У великих компаній на офіційних виробництвах кількість складових тютюнової суміші, як правило, стабільна. У підробках ніхто цим не переймається, що мають у наявності – те й пакують. Звичайно, такі моменти впливають на якість і здоров’я споживачів. Уявімо ситуацію, коли на нелегальних виробництвах тютюн довго зберігається не належним чином – звісно, у ньому заводяться шкідники. Окрім того, відходи з виробництва потрапляють у саму суміш, якою набивають сигарети. Були випадки, коли виявлялися факти підмішування чайних листів у тютюн. Тобто це максимальне здешевлення та економія на всьому, що тільки можливо. Якщо говорити про тенденції останніх років, то обіг нелегально виробленої тютюнової продукції, на жаль, збільшується. Якість підробок стабільно низька. Під час виявлення підпільних нелегальних виробництв правоохоронні органи вилучають як готову продукцію, складові та обладнання. Усе це досліджується експертами. Навіть якщо підробка очевидна, для судового рішення потрібні докази", – розповідають в КНДІСЕ.

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Усе частіше експерти почали досліджувати так звані електронні сигарети, нагрівальні прилади та рідини для них. Останні розмежовані в окрему групу товарів – це чиста хімія, виключно рідини із синтезованим нікотином або його замінниками.

У КНДІСЕ додають, що за останні 5-10 років завдяки технічному оновленню суттєво зросла якість експертиз. Раніше фахівці вивчали лише ботанічну складову, тобто тютюн чи ні міститься у сигареті, а також заміряли всі розмірні показники продукції. Зараз можливо розібрати сигарету практично до молекул, і все це робиться максимально швидко й автоматизовано.

Прискорити та спростити виявлення підробок, переконані фахівці, може створення Єдиної бази зразків тютюнових виробів офіційних виробників.

"Коли ми матимемо еталонні зразки, виявлення підробок значно спроститься. Окрім того, облік станків та ліній виробництв повинен враховувати характеристики, важливі для реалізації експертної роботи. Тобто ще під час постановки на облік тієї чи іншої машини ми маємо знати її "слід" – це як унікальність відбитків пальців людини. Відповідні всі кроки дозволять щонайменше вдвічі пришвидшити процес проведення експертизи, яка є основним доказом у судах", - підсумовують експерти КНДІСЕ.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз раніше розповіли, що з початку повномасштабного воєнного російського вторгнення кількість досліджень тютюнової продукції значно зросла, а підробки акцизних марок, на жаль, виконуються дуже тонко та майстерно.

"Ідеться не про побутові речі, як друкування акцизних марок та коробок для сигарет на струменевих принтерах і копіювальних приладах, а про повноцінні офсетні станки та поліграфічний масштаб. Зловмисники навіть використовують папір із захисними волокнами, це дуже специфічна річ. Забезпечення такого рівня підробок, очевидно, дуже затратно, але попри це випадки частішають", - зазначили експерти.

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