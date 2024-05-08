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Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт

Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт

Київ • УНН

 • 122663 перегляди

До формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнових виробів варто залучити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, щоб ефективно боротися з нелегальним ринком тютюнової продукції.

Без активної участі фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз створення Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції не матиме належного ефекту у боротьбі із тіньовим ринком у цій сфері. Таку думку озвучила експерт з питань оподаткування Growford Institute, кандидат економічних наук Тетяна Кощук в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За її словами, Реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який уряд доручив створити Податковій службі, необхідний, щоб посилити боротьбу із нелегальним виробництвом тютюнової продукції. Але для максимальної детінізації тютюнового ринку потрібен комплекс різноманітних рішень. 

"Зараз у нас існує проблема ідентифікації самої підробленої продукції і ліній, на яких вона вироблена. Оскільки буде зрозуміло, яке обладнання, то можна одразу розпочинати певні процесуальні дії, щоб ці випадки виробництва нелегальної продукції можна було швидше припинити, а виробників закривати. 

Зрозуміло що лише ця одна міра може мати досить обмежений ефект на загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами, потрібен комплекс рішень", зазначила Кощук.

Економіст додала, що цей Реєстр буде більш дієвим, якщо до його роботи долучити Митну службу, Бюро економічної безпеки, адже необхідно ідентифікувати канали постачання обладнання та сировини, визначити можливі шляхи контрабанди тощо.

Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету07.05.24, 16:24 • 151266 переглядiв

Також, зазначила експерт, активну участь у створенні та функціонуванні Реєстру повинні взяти фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 

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"Найкраще КНДІСЕ долучити на етапі створення Реєстру і вже в цій нормативній базі щодо його функціонування прописати функції. Потрібно, можливо, додати, які вони мають повноваження, зобов’язання. Необхідно запровадити співпрацю ДПС та КНДІСЕ на оперативному рівні. Якщо цей процес ефективно налагодити, то можна суттєво вплинути на рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами, адже з’явиться можливість досить швидко довести, що кожна конкретна пачка цигарок була вироблена на конкретному підприємстві у нелегальний спосіб", - висловила свою думку Кощук.

Також вона вважає, що створення такого Реєстру прискорить розв'язання питання щодо формування Бази зразків тютюнової продукції. А разом це дозволить більш ефективно боротися із тіньовим ринком тютюнових виробів.

Додатково

Директор Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що Реєстр обладнання тютюнової продукції необхідно доповнити критеріями, які зроблять його максимально ефективним у боротьбі із тіньовим ринком тютюну.

"На нашу думку, Реєстр, який створюватиметься безперечно важливий, однак він повинен бути доповнений критеріями, які важливі для його практичного використання. Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

Наприклад, відповідно до Реєстру власники або користувачі обладнання для обробки тютюну та виробництва продукції повинні подавати інформацію про підставу ввезення такого обладнання на територію України, його вид, адресу місцезнаходження тощо. Ці дані безумовно важливі й мають обліковуватися, однак безпосередньо для практичного дослідження наявної пачки сигарет важливішими є інші ознаки про які наразі ніде не згадується – простими словами це ті ж само еталонні зразки з ліній виробництв і т. д.", - зазначив Рувін.

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