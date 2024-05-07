Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету

У зменшенні кількості підробок тютюнової продукції має бути спільна зацікавленість держави та легальних виробників. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників до відповідальності. Отже, боротьба із тіньовим ринком тютюну є спільним та комплексним завданням. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю УНН озвучив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

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"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.

Директор КНДІСЕ у принципі позитивно оцінює рішення уряду про створення на базі податкової служби Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів. При цьому, на думку Рувіна, цей Реєстр, мабуть, повинен доповнювати масштабну роботу з детінізації тютюнового ринку й функціонувати максимально ефективно.

Також нагадав, що свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників.

"Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції, – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути.

Окрім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення, скажімо так, безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості - приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їхній присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз.

Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні", - розповів Рувін.

Додатково

Раніше Рувін розповів, що створення на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз єдиної бібліотеки зразків тютюнових виробів суттєво розширить коло можливостей держави по детінізації цього ринку. І нагадав, що у 2019 році розпорядженням Кабінету міністрів України Інститут було визначено головною державною експертною установою, відповідальною за проведення криміналістичних експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції та ідентифікації обладнання, на якому вона виготовлена.

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