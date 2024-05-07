Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

В уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Итак, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН озвучил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Детали

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.

Директор КНИИСЭ в принципе положительно оценивает решение правительства о создании на базе налоговой службы Единого государственного реестра оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий. При этом, по мнению Рувина, этот Реестр, видимо, должен дополнять масштабную работу по детенизации табачного рынка и функционировать максимально эффективно.

Также напомнил, что в свое время была идея создания тематического реестра по производителям.

"Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции, - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть.

Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения, скажем так, непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), вывод здесь и сейчас.

Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе", - рассказал Рувин.

Дополнительно

Ранее Рувин рассказал, что создание на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз единой библиотеки образцов табачных изделий существенно расширит круг возможностей государства по детенизации этого рынка. И напомнил, что в 2019 году распоряжением Кабинета министров Украины Институт был определен главным государственным экспертным учреждением, ответственным за проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена.

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