ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Киев  •  УНН

7 мая 2024, 13:24  •  37495 просмотра

Read in English

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.

В уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Итак, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН озвучил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Детали

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.

Директор КНИИСЭ в принципе положительно оценивает решение правительства о создании на базе налоговой службы Единого государственного реестра оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий. При этом, по мнению Рувина, этот Реестр, видимо, должен дополнять масштабную работу по детенизации табачного рынка и функционировать максимально эффективно.

Также напомнил, что в свое время была идея создания тематического реестра по производителям.

"Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции, - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть.

Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения, скажем так, непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), вывод здесь и сейчас.

Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе", - рассказал Рувин.

Дополнительно

Ранее Рувин рассказал, что создание на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз единой библиотеки образцов табачных изделий существенно расширит круг возможностей государства по детенизации этого рынка. И напомнил, что в 2019 году распоряжением Кабинета министров Украины Институт был определен главным государственным экспертным учреждением, ответственным за проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена.

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов1 мая 2024, 12:38 • 129106 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ЭкономикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  30370 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  37495 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  72869 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  132592 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106626 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  118806 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119722 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120386 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228719 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211868 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Эксклюзив

  •  37495 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

  •  10271 просмотра
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

  •  25625 просмотра
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

  •  8254 просмотра
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

  •  7862 просмотра
Шторм вынес на побережье Одесской области мину

Шторм вынес на побережье Одесской области мину

  •  7479 просмотра
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

  •  8180 просмотра
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия

ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия

  •  10268 просмотра
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

  •  9032 просмотра
россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

  •  14282 просмотра

Популярные

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  103188 просмотра
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

  •  77988 просмотра
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

  •  107763 просмотра
Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Плата за вход принесла Венеции первый миллион

  •  102175 просмотра
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года

Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года

  •  102458 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  103188 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  132592 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  154883 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  265821 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  423464 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.

Экономика •   •  37495 просмотра
Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.

Война •   •  10271 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Вин Дизель вернется к франшизе о Риддике с новым фильмом "Риддик: Фурия, производство которого начнется в августе 2024 года.

УНН Lite •   •  25625 просмотра
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.

Общество •   •  8254 просмотра
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

Украина продает конфискованные активы российского олигарха Ивана Саввиди, в том числе компанию ЧАО "ПентоПак" со стартовой ценой 203,7 млн грн, из-за его связей с российскими властями и поддержки российской агрессии.

Война •   •  7862 просмотра
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

Шторм вынес на побережье Одесской области мину

Мину, которую штормом прибило к побережью Одесской области, обнаружил местный житель, а специалисты ВМС ВС Украины безопасно ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Война •   •  7479 просмотра
Шторм вынес на побережье Одесской области мину

В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

беларусь проводит внезапную инспекцию нестратегических ядерных вооружений в координации с подготовкой россии к учениям по применению такого оружия.

Новости Мира •   •  8180 просмотра
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия

ЕС стремится достичь договоренности для осуществления первого платежа из замороженных российских активов в Украину до лета этого года.

Экономика •   •  10268 просмотра
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия

К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

Украина и Польша достигли договоренности по предотвращению повторения блокады границы польскими фермерами, при этом продолжается диалог между министерствами и сельскохозяйственными ассоциациями для решения любых потенциальных проблем, что способствует осторожному оптимизму относительно бесперебойной торговли.

политика •   •  9032 просмотра
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

На церемонию "инаугурации" президента рф Владимира Путина, кремль привез жителей с оккупированных территорий как массовку, обеспечив им денежные выплаты, проживание и питание.

Война •   •  14282 просмотра
россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления