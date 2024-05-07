Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Киев • УНН
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.
В уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Итак, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН озвучил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
Детали
"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.
Директор КНИИСЭ в принципе положительно оценивает решение правительства о создании на базе налоговой службы Единого государственного реестра оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий. При этом, по мнению Рувина, этот Реестр, видимо, должен дополнять масштабную работу по детенизации табачного рынка и функционировать максимально эффективно.
Также напомнил, что в свое время была идея создания тематического реестра по производителям.
"Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции, - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть.
Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения, скажем так, непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), вывод здесь и сейчас.
Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе", - рассказал Рувин.
Дополнительно
Ранее Рувин рассказал, что создание на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз единой библиотеки образцов табачных изделий существенно расширит круг возможностей государства по детенизации этого рынка. И напомнил, что в 2019 году распоряжением Кабинета министров Украины Институт был определен главным государственным экспертным учреждением, ответственным за проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена.
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов1 мая 2024, 12:38 • 129106 просмотров
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджетЭксклюзив
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди
Шторм вынес на побережье Одесской области мину
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами
россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления
Популярные
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении
Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя
Вин Дизель вернется к франшизе о Риддике с новым фильмом "Риддик: Фурия, производство которого начнется в августе 2024 года.
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС
Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди
Украина продает конфискованные активы российского олигарха Ивана Саввиди, в том числе компанию ЧАО "ПентоПак" со стартовой ценой 203,7 млн грн, из-за его связей с российскими властями и поддержки российской агрессии.
Шторм вынес на побережье Одесской области мину
Мину, которую штормом прибило к побережью Одесской области, обнаружил местный житель, а специалисты ВМС ВС Украины безопасно ликвидировали путем контролируемого подрыва.
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия
беларусь проводит внезапную инспекцию нестратегических ядерных вооружений в координации с подготовкой россии к учениям по применению такого оружия.
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия
ЕС стремится достичь договоренности для осуществления первого платежа из замороженных российских активов в Украину до лета этого года.
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами
Украина и Польша достигли договоренности по предотвращению повторения блокады границы польскими фермерами, при этом продолжается диалог между министерствами и сельскохозяйственными ассоциациями для решения любых потенциальных проблем, что способствует осторожному оптимизму относительно бесперебойной торговли.
россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления
На церемонию "инаугурации" президента рф Владимира Путина, кремль привез жителей с оккупированных территорий как массовку, обеспечив им денежные выплаты, проживание и питание.