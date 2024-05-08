Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Без активного участия специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз создание Реестра оборудования для производства табачной продукции не будет иметь должного эффекта в борьбе с теневым рынком в этой сфере. Такое мнение озвучила эксперт по вопросам налогообложения Growford Institute, кандидат экономических наук Татьяна Кощук в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По ее словам, Реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий, который правительство поручило создать Налоговой службе, необходим, чтобы усилить борьбу с нелегальным производством табачной продукции. Но для максимальной детенизации табачного рынка нужен комплекс разнообразных решений.

"Сейчас у нас существует проблема идентификации самой поддельной продукции и линий, на которых она произведена. Поскольку будет понятно, какое оборудование, то можно сразу начинать определенные процессуальные действия, чтобы эти случаи производства нелегальной продукции можно было быстрее прекратить, а производителей закрывать.

Понятно что только эта одна мера может иметь весьма ограниченный эффект на общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями, нужен комплекс решений", отметила Кощук.

Экономист добавила, что этот Реестр будет более действенным, если к его работе привлечь Таможенную службу, Бюро экономической безопасности, ведь необходимо идентифицировать каналы поставки оборудования и сырья, определить возможные пути контрабанды и тому подобное.

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Также, отметила эксперт, активное участие в создании и функционировании Реестра должны принять специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Лучше всего КНИИСЭ приобщить на этапе создания Реестра и уже в этой нормативной базе по его функционированию прописать функции. Нужно, возможно, добавить, какие они имеют полномочия, обязательства. Необходимо ввести сотрудничество ГНС и КНИИСЭ на оперативном уровне. Если этот процесс эффективно наладить, то можно существенно повлиять на уровень нелегальной торговли табачными изделиями, ведь появится возможность достаточно быстро доказать, что каждая конкретная пачка сигарет была произведена на конкретном предприятии нелегальным способом", - высказала свое мнение Кощук.

Также она считает, что создание такого Реестра ускорит решение вопроса по формированию Базы образцов табачной продукции. А вместе это позволит более эффективно бороться с теневым рынком табачных изделий.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что Реестр оборудования табачной продукции необходимо дополнить критериями, которые сделают его максимально эффективным в борьбе с теневым рынком табака.

"По нашему мнению, Реестр, который будет создаваться бесспорно важен, однако он должен быть дополнен критериями, которые важны для его практического использования. Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

Например, согласно Реестру владельцы или пользователи оборудования для обработки табака и производства продукции должны подавать информацию об основании ввоза такого оборудования на территорию Украины, его вид, адрес местонахождения и тому подобное. Эти данные безусловно важны и должны учитываться, однако непосредственно для практического исследования имеющейся пачки сигарет важнее другие признаки о которых пока нигде не упоминается - простыми словами это те же эталонные образцы с линий производств и т. д.", - отметил Рувин.