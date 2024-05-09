Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУЭксклюзив
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Эксперты критикуют Национальную академию аграрных наук Украины за постоянные злоупотребления, неэффективное управление земельными ресурсами, унаследованными от советской системы, и отсутствие научной деятельности.
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, что привело к дефициту топлива, а имеющиеся запасы переданы российским военным, в то время как российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов и попытки штурма Белогоровки.
"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина
65-летняя женщина получила ранения, когда российские войска ночью обстреляли село Магдалиновка Запорожского района, повредив жилые дома.
Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших
По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.
Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов
российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 46 взрывов от артиллерийского, минометного и гранатометного огня.
Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный курс на уровне 39,3828 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.
В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый
Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.
Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона
Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.
Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедом", был пожар
Вчера в Николаевской области российские войска обстреляли населенные пункты из артиллерии, а беспилотник "Шахед" ночью частично разрушил здание в Первомайском, вызвав пожар, но обошлось без жертв.