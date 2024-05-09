Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

В таких структурах как Национальная академия аграрных наук Украины, получивших значительные активы в наследство от советской системы, всегда будут находиться люди, которые будут злоупотреблять своим служебным положением. Такое мнение озвучил политический обозреватель Геннадий Дубов в комментарии УНН.

Детали

По его словам, за годы Независимости государственный сектор экономики в основном показал свою неэффективность, в том числе и в управлении земельными ресурсами.

У нас подобного рода проблемы в той или иной степени присутствуют во всем государственном секторе, просто НААН в этом смысле на слуху больше, потому что у них исторически так сложилось, что осталось очень много разнообразных активов в наследство от советской системы, - отметил Дубов.

Добавил, что такую модель надо менять, иначе злоупотребления подобные тем, что происходят в НААН никогда не прекратятся.

Ничего другого чем переход от формата управления государственной собственностью с изменением на частную собственность или управление не государственными структурами, ничего сделать не удастся. Потому что в крупных структурах будут постоянно находиться люди, которые будут злоупотреблять. С 90-х эта проблема постоянно существует, - подытожил эксперт.

Дополнительно

По словам политолога Виктора Бобыренко, есть большие сомнения, что НААН ведет хотя бы какую-то научную деятельность, поэтому земли, которыми она пользуется необходимо выставить на аукцион.

Если дать ее (землю - ред.) другому распорядителю, то коррупция начнется и там. Можно оставить что-то науке, хотя я не уверен что там есть какие-то научные разработки сейчас и что эта академия разрабатывает какие-то новые сорта чего-то. Там академики не выводят новые сорта пшеницы и подсолнечника, они торгуют землей. Поэтому просто взять и с аукциона отдать эти земли, - отметил эксперт в комментарии УНН.

Такого же мнения придерживается и Руслан Бортник.

Мне кажется пришло время государству изъять земли, которые не нужны НААН, которые она не использует для своих исследовательских целей, а сдает в аренду, изъять их в государственную собственность и продать их на открытом аукционе или передать их тем самым солдатам ВСУ, распаевать их, или использовать их для государственного товарного производства нужных государству культур. Очевидно, что эти активы под руководством НААН сегодня не эффективно и коррупционно часто используются, они не служат интересам украинского народа и государства, - считает политолог.

Напомним

В августе 2023 года Кабинет министров Украины передал в управление Фонда государственного имущества 25 государственных предприятий, которые ранее подчинялись НААН. Основная ценность этих предприятий - земельный банк. Эти земли ФГИУ планирует выставить на открытые аукционы на Prozzoro. Продажи. Первые аукционы должны состояться в 2024 году.