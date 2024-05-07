Мали виводити нові сорти пшениці, а натомість торгували землею за кеш - політолог про мутні схеми НААНУ

Під прикриттям наукової діяльності Національна академія аграрних наук України, фактично торгує величезними земельними ділянками, які їй належать. Можливо частину землі їм варто залишити, якщо вони дійсно здійснюють хоча б якусь наукову діяльність. Решту землі треба розподілити через прозорі аукціони. Таку думку висловив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в ексклюзивному коментарі УНН.

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Коментуючи гучні корупційні справи та розкрадання, до яких причетні посадовці НААН, експерт зазначив, що причиною численних зловживань є великі земельні фонди Академії, якими вони безконтрольно розпоряджаються. А правоохоронні органи, на жаль, не завжди спрацьовують ефективно.

"У нас є уповноважені органи – НАБУ, САП, взагалі прокуратура, СБУ досі цим займається. І вони мають звертати на це увагу. Вони ж (посадовці НААН – ред.) розпоряджаються великим земельним фондом, і відповідно роздають земельний фонд за відкати. Того їх і ловлять. А інших не ловлять, можливо, тому що вони діляться з кимось нагорі. Якщо в системі корумпованій зверху до низу якась ланка починає грати не в тему, її якраз і ловлять.

Тобто, те що зловили аж трьох посадовців в якийсь період з одного НААН, а не зловили ще десь – це тільки, тому що вони замикались самі на собі. Знову ж – треба давати результат, говорити що НАБУ і САП працюють: от одного посадили, другого третього зловили. А тих не зловили, наприклад. Або вони можуть діяти унікально: вони самі роблять два протоколи затримання чи ще щось, і один роблять правильно процедурно, а другий неправильно, і потім можна викупитися у них: сказати - хлопці, давайте ви заплутаєтеся в паперах, в процедурних питаннях, ось вам занесуть зараз і все буде добре. Може бути і таке. Я більш ніж впевнений що в НАБУ не всі слідчі темні, але ми розуміємо що і там може бути корупція", - зазначив Бобиренко.

За словами експерта, є великі сумніви, що НААН веде хоча б якусь наукову діяльність, тому землі, якими вона користується необхідно виставити на аукціон.

"Якщо дати її (землю – ред.) іншому розпоряднику, то корупція почнеться і там. Можна залишити щось науці, хоча я не впевнений що там є якісь наукові розробки зараз і що ця академія розробляє якісь нові сорти чогось. Там академіки не виводять нові сорти пшениці і соняшнику, вони торгують землею. Тому просто взяти і з аукціону віддати ці землі", - підсумував політолог.

Додатково

Нині настав час вилучити у НААН землі, які не використовуються в наукових цілях, і передати їх Збройним силам України. Таку думку в коментарі УНН озвучив політолог Руслан Бортник.

"Мені здається настав час державі вилучити землі, які не потрібні НААН, які вона не використовує для своїх дослідницьких цілей, а здає в оренду, вилучити їх в державну власність і продати їх на відкритому аукціоні або передати їх тим самим солдатам ЗСУ, розпаювати їх, або використовувати їх для державного товарного виробництва потрібних державі культур. Очевидно, що ці активи під керівництвом НААН сьогодні не ефективно і корупційно часто використовуються, вони не служать інтересам українського народу і держави", - зазначив Бортник.

Нагадаємо

У серпні 2023 року Кабінет міністрів України передав в управління Фонду державного майна 25 державних підприємств, які раніше підпорядковувалися НААН. Основна цінність цих підприємств - земельний банк. Ці землі ФДМУ планує виставити на відкриті аукціони на Prozzoro.Продажі. Перші аукціони мають відбутися у 2024 році.