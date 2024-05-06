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Настав час вилучити українські землі з корупційного управління НААН і віддати їх воїнам ЗСУ - експерт

Настав час вилучити українські землі з корупційного управління НААН і віддати їх воїнам ЗСУ - експерт

Київ • УНН

 • 121129 перегляди

Національна академія аграрних наук розпоряджається значними земельними активами, створюючи підґрунтя для корупційних схем; настав час вилучити землі, які не використовуються в наукових цілях, і передати їх Збройним силам України.

Національна академія аграрних наук багато років розпоряджалася значними земельними активами, що створило підстави для корупційних схем. Зараз саме час вилучити землі, які не використовуються для дослідницьких цілей, і передати їх військовослужбовцям ЗСУ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Руслан Бортник.

Проблема у тому, що НААН оперує значними земельними і виробничими активами, а контроль над діяльністю цієї академії умовний. Оці великі активи помножені на недобросовісність деяких наших чиновників від науки дійсно формують величезні корупційні ризики

- сказав Руслан Бортник.

За його словами, найпоширеніші схеми, які "гуляють навколо НААН" - це заниження вартості землі, яка передається в оренду, зменшення її обсягу, заниження вартості передачі інших активів в руки аграрних виробників і великих холдингових компаній. А це своєю чергою формує величезні тіньові прибутки, додав експерт.

"Мені здається настав час державі вилучити землі, які не потрібні НААН, які вона не використовує для своїх дослідницьких цілей, а здає в оренду, вилучити їх в державну власність і продати їх на відкритому аукціоні або передати їх тим самим солдатам ЗСУ, розпаювати їх, або використовувати їх для державного товарного виробництва потрібних державі культур. Очевидно, що ці активи під керівництвом НААН сьогодні не ефективно і корупційно часто використовуються, вони не служать інтересам українського народу і держави", - зауважив Бортник.

Незаконно здавали державну землю в оренду за готівку – міністр Сольський про "сірі" схеми НААН03.05.24, 13:21 • 19271 перегляд

Нагадаємо

У серпні 2023 року Кабінет міністрів України передав в управління Фонду державного майна 25 державних підприємств, які раніше підпорядковувалися НААН. Основна цінність цих підприємств - земельний банк. Ці землі ФДМУ планує виставити на відкриті аукціони на Prozzoro.Продажі. Перші аукціони мають відбутися у 2024 році.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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