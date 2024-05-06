Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Национальная академия аграрных наук много лет распоряжалась значительными земельными активами, что создало основания для коррупционных схем. Сейчас самое время изъять земли, которые не используются для исследовательских целей, и передать их военнослужащим ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Руслан Бортник.

Проблема в том, что НААН оперирует значительными земельными и производственными активами, а контроль над деятельностью этой академии условный. Эти большие активы умноженные на недобросовестность некоторых наших чиновников от науки действительно формируют огромные коррупционные риски - сказал Руслан Бортник.

По его словам, самые распространенные схемы, которые "гуляют вокруг НААН" - это занижение стоимости земли, которая передается в аренду, уменьшение ее объема, занижение стоимости передачи других активов в руки аграрных производителей и крупных холдинговых компаний. А это в свою очередь формирует огромные теневые прибыли, добавил эксперт.

"Мне кажется пришло время государству изъять земли, которые не нужны НААН, которые она не использует для своих исследовательских целей, а сдает в аренду, изъять их в государственную собственность и продать их на открытом аукционе или передать их тем самым солдатам ВСУ, распаевать их, или использовать их для государственного товарного производства нужных государству культур. Очевидно, что эти активы под руководством НААН сегодня не эффективно и коррупционно часто используются, они не служат интересам украинского народа и государства", - отметил Бортник.

Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Напомним

В августе 2023 года Кабинет министров Украины передал в управление Фонда государственного имущества 25 государственных предприятий, которые ранее подчинялись НААН. Основная ценность этих предприятий - земельный банк. Эти земли ФГИУ планирует выставить на открытые аукционы на Prozzoro.Продажи. Первые аукционы должны состояться в 2024 году.