Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Под прикрытием научной деятельности Национальная академия аграрных наук Украины, фактически торгует огромными земельными участками, которые ей принадлежат. Возможно часть земли им стоит оставить, если они действительно осуществляют хотя бы какую-то научную деятельность. Остальные земли надо распределить через прозрачные аукционы. Такое мнение высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Комментируя громкие коррупционные дела и хищения, к которым причастны должностные лица НААН, эксперт отметил, что причиной многочисленных злоупотреблений являются большие земельные фонды Академии, которыми они бесконтрольно распоряжаются. А правоохранительные органы, к сожалению, не всегда срабатывают эффективно.

"У нас есть уполномоченные органы - НАБУ, САП, вообще прокуратура, СБУ до сих пор этим занимается. И они должны обращать на это внимание. Они же (должностные лица НААН - ред.) распоряжаются большим земельным фондом, и соответственно раздают земельный фонд за откаты. Поэтому их и ловят. А других не ловят, возможно, потому что они делятся с кем-то наверху. Если в системе коррумпированной сверху донизу какое-то звено начинает играть не в тему, его как раз и ловят.

То есть, то что поймали аж трех должностных лиц в какой-то период с одного НААН, а не поймали еще где-то - это только потому, что они замыкались сами на себе. Опять же - надо давать результат, говорить что НАБУ и САП работают: вот одного посадили, второго третьего поймали. А тех не поймали, например. Или они могут действовать уникально: они сами делают два протокола задержания или еще что-то, и один делают правильно процедурно, а второй неправильно, и потом можно выкупиться у них: сказать - ребята, давайте вы запутаетесь в бумагах, в процедурных вопросах, вот вам занесут сейчас и все будет хорошо. Может быть и такое. Я более чем уверен что в НАБУ не все следователи темные, но мы понимаем что и там может быть коррупция", - отметил Бобыренко.

По словам эксперта, есть большие сомнения, что НААН ведет хотя бы какую-то научную деятельность, поэтому земли, которыми она пользуется необходимо выставить на аукцион.

"Если дать ее (землю - ред.) другому распорядителю, то коррупция начнется и там. Можно оставить что-то науке, хотя я не уверен что там есть какие-то научные разработки сейчас и что эта академия разрабатывает какие-то новые сорта чего-то. Там академики не выводят новые сорта пшеницы и подсолнечника, они торгуют землей. Поэтому просто взять и с аукциона отдать эти земли", - подытожил политолог.

Дополнительно

Сейчас пришло время изъять у НААН земли, которые не используются в научных целях, и передать их Вооруженным силам Украины. Такое мнение в комментарии УНН озвучил политолог Руслан Бортник.

"Мне кажется пришло время государству изъять земли, которые не нужны НААН, которые она не использует для своих исследовательских целей, а сдает в аренду, изъять их в государственную собственность и продать их на открытом аукционе или передать их тем самым солдатам ВСУ, распаевать их, или использовать их для государственного товарного производства нужных государству культур. Очевидно, что эти активы под руководством НААН сегодня не эффективно и коррупционно часто используются, они не служат интересам украинского народа и государства", - отметил Бортник.

Напомним

В августе 2023 года Кабинет министров Украины передал в управление Фонда государственного имущества 25 государственных предприятий, которые ранее подчинялись НААН. Основная ценность этих предприятий - земельный банк. Эти земли ФГИУ планирует выставить на открытые аукционы на Prozzoro.Продажи. Первые аукционы должны состояться в 2024 году.