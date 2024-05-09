Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ

В таких структурах як Національна академія аграрних наук України, що отримали значні активи у спадок від радянської системи, завжди знаходитимуться люди, які зловживатимуть своїм службовим становищем. Таку думку озвучив політичний оглядач Геннадій Дубов в коментарі УНН.

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За його словами, за роки Незалежності державний сектор економіки здебільшого показав свою неефективність, зокрема і в управлінні земельними ресурсами.

В нас подібного роду проблеми в тій чи іншій мірі присутні в усьому державному секторі, просто НААН в цьому сенсі на слуху більше, бо в них історично так склалося, що залишилося надзвичайно багато різноманітних активів у спадок від радянської системи,

Додав, що таку модель треба змінювати, інакше зловживання подібні до тих, що відбуваються в НААН ніколи не припиняться.

Нічого іншого ніж перехід від формату управління державною власністю зі зміною на приватну власність або управління не державними структурами, нічого зробити не вдасться. Бо у великих структурах будуть постійно знаходитися люди які будуть зловживати. З 90-х ця проблема постійно існує,

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За словами політолога Віктора Бобиренка, є великі сумніви, що НААН веде хоча б якусь наукову діяльність, тому землі, якими вона користується необхідно виставити на аукціон.

Якщо дати її (землю – ред.) іншому розпоряднику, то корупція почнеться і там. Можна залишити щось науці, хоча я не впевнений що там є якісь наукові розробки зараз і що ця академія розробляє якісь нові сорти чогось. Там академіки не виводять нові сорти пшениці і соняшнику, вони торгують землею. Тому просто взяти і з аукціону віддати ці землі,

Такої ж думки дотримується і Руслан Бортник.

Мені здається настав час державі вилучити землі, які не потрібні НААН, які вона не використовує для своїх дослідницьких цілей, а здає в оренду, вилучити їх в державну власність і продати їх на відкритому аукціоні або передати їх тим самим солдатам ЗСУ, розпаювати їх, або використовувати їх для державного товарного виробництва потрібних державі культур. Очевидно, що ці активи під керівництвом НААН сьогодні не ефективно і корупційно часто використовуються, вони не служать інтересам українського народу і держави,