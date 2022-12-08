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ООН задокументировала убийства 441 гражданского на севере Украины во время российской оккупации

ООН задокументировала убийства 441 гражданского на севере Украины во время российской оккупации

Киев • УНН

 • 628296 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Миссия ООН задокументировала насильственную смерть 441 мирного жителя в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они находились под военным контролем рф, за первые три месяца полномасштабной войны рф против Украины, говорится в обнародованной накануне докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 31 октября 2022 года УВКПЧ через мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине задокументировало произвольные казни и нападения на отдельных гражданских лиц в 102 селах, поселках и городах трех областей за период с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. Эти действия были совершены вооруженными силами российской федерации, которые контролировали эти территории, и привели к гибели 441 гражданского лица (341 мужчины, 72 женщин, 20 мальчиков и 8 девочек)", - говорится в отчете.

Детали

В докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) рассматриваются убийства гражданских лиц – произвольные казни и нападения на отдельных гражданских лиц, совершенные в районах Киевской, Черниговской и Сумской областей Украины с 24 февраля по 6 апреля 2022 г., когда они находились под военным контролем российской федерации.

В докладе и приложении к нему проанализированы сто из этих убийств, как показательные примеры страданий, подвергшихся гражданским лицам в этих районах.

"Доступная УВКПЧ информация указывает на то, что общее количество произвольных казней и летальных приступов, направленных на отдельных гражданских лиц, совершенных вооруженными силами российской федерации в течение отчетного периода в этих трех областях, вероятно, значительно выше", - отмечается в отчете. 

Дополнение

По состоянию на 4 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине 17 181 жертву среди гражданского населения. Так, ООН сообщает о 6 702 погибших и 10 479 раненых.

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