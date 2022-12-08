ООН задокументувала вбивства 441 цивільного на півночі України під час російської окупації

Цитата

"Станом на 31 жовтня 2022 року УВКПЛ через моніторингову місію ООН з прав людини в Україні задокументувало свавільні страти і напади на окремих цивільних осіб у 102 селах, селищах і містах трьох областей за період від 24 лютого до 6 квітня 2022 року. Ці дії були вчинені збройними силами російської федерації, які контролювали ці території, та призвели до загибелі 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток)", - йдеться у звіті.

Деталі

У доповіді Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) розглядаються вбивства цивільних осіб – свавільні страти та напади на окремих цивільних осіб, вчинені в районах Київської, Чернігівської та Сумської областей України з 24 лютого до 6 квітня 2022 року, коли вони перебували під військовим контролем російської федерації.

У доповіді та додатку до неї проаналізовано сто з цих вбивств, як показові приклади страждань, яких зазнали цивільні особи в цих районах.

"Доступна УВКПЛ інформація вказує на те, що загальна кількість свавільних страт і летальних нападів, спрямованих на окремих цивільних осіб, вчинених збройними силами російської федерації впродовж звітного періоду у цих трьох областях, ймовірно, значно вища", - зазначається у звіті.

Доповнення

Станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні 17 181 жертву серед цивільного населення. Так, ООН повідомляє про 6 702 загиблих і 10 479 поранених.