Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

В Харькове снова слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

СМИ сообщили о по меньшей мере двух взрывах.

"Жители города Харьков находитесь в укрытиях!" - сообщил бригадный генерал юстиции, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в Telegram.

Впоследствии он сообщил о работе "стражей неба".

"Стражи неба работают - не покидайте укрытия и не снимайте их работу", - добавил Мельник.

Напомним

14 мая около 16:10 российские военные нанесли удары из авиации по Шевченковскому району Харькова.

Один из авиационных боеприпасов попал в многоэтажку.

Другое попадание - в гаражи вблизи другого многоэтажного жилого дома. Произошло возгорание по меньшей мере 15 гаражей.

Известно о 20 пострадавших.