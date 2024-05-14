Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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В Харькове звучат взрывы. Жителей просят идти в укрытия и не снимать работу ПВО.
Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров
США повысили тарифы на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов, включая полупроводники, батареи, солнечные панели, электромобили, сталь, алюминий и медицинское оборудование, причем некоторые тарифные ставки выросли более чем втрое, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая.
В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации
Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации - масляная картина высотой 8 футов, на которой монарх изображен в форме Уэльской гвардии с мечом и бабочкой, - был представлен в Букингемском дворце.
Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян
За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили более 100 российских оккупантов и 154 опорных пункта, в том числе 40 единиц бронетехники, 133 грузовика, 20 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 51 пушку, 1 зенитную установку, 16 единиц радиотехнических средств и 6 реактивных систем залпового огня.
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек
Сотрудники МВД Грузии задержали 13 протестующих во время митинга в Тбилиси против закона об иностранных агентах, обвинив их в неповиновении и нарушении общественного порядка.
Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО
США приближают Украину к НАТО и хотят, чтобы Украина имела сильную позицию перед вступлением в Альянс, о чем заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев.
Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ
Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 украинских книг местным украинским школам, чтобы помочь сохранить украинский язык и культуру для детей.
На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб
14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Все достаточно напряженно, но ситуация контролируемая: Зеленский заявил, что Сырский находится в ключевых местах боев
Президент Зеленский заявил, что ситуация на ключевых участках боевых действий, таких как Донецкая и Харьковская области, является напряженной, но контролируемой, начальник Генерального штаба Сырский работает с бригадами на боевых позициях, а солдаты уничтожают наступающих российских оккупантов.
"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon
Второй сезон "Властелина колец: Кольца власти", рассказывающий о возвращении Саурона и создании Колец власти, выйдет на Amazon Prime Video 29 августа в более мрачной и напряженной тональности, чем первый сезон.