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Вибухи знову лунають у Харкові - ЗМІ

Вибухи знову лунають у Харкові - ЗМІ

Київ • УНН

 • 100814 перегляди

У Харкові лунають вибухи. Мешканців просять йти до укриття та не знімати роботу ППО.

У Харкові знову чутно вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

ЗМІ повідомили про щонайменше два вибухи.

"Мешканці міста Харків перебувайте в укриттях!" - повідомив бригадний генерал юстиції, начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у Telegram.

Згодом він повідомив роботу "вартових неба".

"Вартові неба працюють - не покидайте укриття та не знімайте їх роботу", - додав Мельник.

Нагадаємо

14 травня близько 16:10 російські військові завдали удари з авіації по Шевченківському району Харкова.

Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

Інше влучання — у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.

Відомо про 20 постраждалих.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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