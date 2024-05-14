Вибухи знову лунають у Харкові - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові лунають вибухи. Мешканців просять йти до укриття та не знімати роботу ППО.
У Харкові знову чутно вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
ЗМІ повідомили про щонайменше два вибухи.
"Мешканці міста Харків перебувайте в укриттях!" - повідомив бригадний генерал юстиції, начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у Telegram.
Згодом він повідомив роботу "вартових неба".
"Вартові неба працюють - не покидайте укриття та не знімайте їх роботу", - додав Мельник.
Нагадаємо
14 травня близько 16:10 російські військові завдали удари з авіації по Шевченківському району Харкова.
Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку.
Інше влучання — у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.
Відомо про 20 постраждалих.