Удари рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 20

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російські військові завдали авіаударів по житлових кварталах Харкова, в результаті чого постраждали 20 мирних жителів, у тому числі 3 дітей, і були пошкоджені численні будівлі.

У результаті чергових ворожих атак на житлові квартали Харкова кількість постраждалих зросла до 20 мирних жителів, серед них троє дітей, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, 14 травня близько 16:10 російські військові завдали удари з авіації по Шевченківському району Харкова.

Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

Інше влучання — у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.

"20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них 6 чоловіків, 11 жінок та троє дітей — двоє дівчат 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Додамо

Попередньо, російська армія вдарила по місту УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Всі служби продовжують працювати на місцях ворожих атак.

"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

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