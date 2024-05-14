Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20

В результате очередных вражеских атак на жилые кварталы Харькова количество пострадавших возросло до 20 мирных жителей, среди них трое детей, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 14 мая около 16:10 российские военные нанесли удары из авиации по Шевченковскому району Харькова.

Один из авиационных боеприпасов попал в многоэтажку.

Другое попадание - в гаражи вблизи другого многоэтажного жилого дома. Произошло возгорание по меньшей мере 15 гаражей.

"20 человек получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди них 6 мужчин, 11 женщин и трое детей - две девочки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, повреждены гражданские автомобили и гаражи, по меньшей мере 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазины и тому подобное. Выбиты окна на входе одной из станций метро.

Добавим

Предварительно, российская армия ударила по городу УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Все службы продолжают работать на местах вражеских атак.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.