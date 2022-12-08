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Аварийные отключения света продолжаются, самая сложная ситуация на востоке - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1009789 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине после ударов армии рф сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, самая сложная ситуация на востоке Украины, продолжаются восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В нескольких регионах с утра уже применяются аварийные отключения электроэнергии из-за значительного потребления, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 11:00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети, в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже утром в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений", – сообщили в компании.

Детали

Как отмечают в Укрэнерго, ситуацию усложняют погодные условия: "во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение".

"Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов", - отметили в компании.

И добавили, что там, где разрешает ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы, отмечают в Укрэнерго.

Также сообщается, что круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. "В городе Одесса идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам", - сообщили в компании.

Дополнение

5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. 

Украина не сможет отказаться от "света по графику" до конца марта, по прогнозу гендиректора YASNO Сергея Коваленко.

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