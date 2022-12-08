Аварійні відключення світла продовжуються, найскладніша ситуація на сході - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень", - повідомили у компанії.

Деталі

Як зазначають в Укренерго, ситуацію ускладнюють погодні умови: "у багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження".

"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів", - зауважили в компанії.

І додали, що там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи, вказують в Укренерго.

Також повідомляється, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. "У місті Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами", - повідомили у компанії.

Доповнення

5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Україна не зможе відмовитись від "світла за графіком" до кінця березня, за прогнозом гендиректора YASNO Сергія Коваленка.