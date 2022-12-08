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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Аварійні відключення світла продовжуються, найскладніша ситуація на сході - Укренерго

Аварійні відключення світла продовжуються, найскладніша ситуація на сході - Укренерго

Київ • УНН

 • 1009791 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні після ударів армії рф зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, найскладніша ситуація на сході України, тривають відновлювальні роботи у Київській та Одеській областях. У кількох регіонах з ранку вже застосовуються аварійні відключення електроенергії через значне споживання, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Цитата

"Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень", - повідомили у компанії.

Деталі

Як зазначають в Укренерго, ситуацію ускладнюють погодні умови: "у багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження".

"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів", - зауважили в компанії.

І додали, що там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи, вказують в Укренерго.

Також повідомляється, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. "У місті Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами", - повідомили у компанії.

Доповнення

5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Україна не зможе відмовитись від "світла за графіком" до кінця березня, за прогнозом гендиректора YASNO Сергія Коваленка.

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