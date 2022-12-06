Світло за графіками: Україна житиме в режимі відключень до кінця березня - YASNO

Деталі

Коваленко зазначив, що поки "зарано говорити про повернення до стабілізаційних графіків, тому що ми бачимо що є обмеження по генерації по всій країні".

За його словами, колегам ще потрібен час - "мова може йти про дні, а не про години або тижні".

Гендиректор YASNO також озвучив свій прогноз, коли Україна зможе відмовитись від графіків відключення світла.

Цитата

"До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас хорошим, якщо ми проживемо зиму та початок весни у стабілізаційних графіках", - сказав Коваленко.

Доповнення

5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні.