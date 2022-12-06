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Свет по графикам: Украина будет жить в режиме отключений до конца марта - YASNO

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина не сможет отказаться от "света по графику" до конца марта. Такой прогноз озвучил в эфире телемарафона гендиректор YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

Детали

Коваленко отметил, что пока "рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам, потому что мы видим, что есть ограничения по генерации по всей стране". 

По его словам, коллегам еще нужно время -  "речь может идти о днях, а не о часах или неделях".

Гендиректор YASNO также озвучил свой прогноз, когда Украина сможет отказаться от графиков отключения света.

Цитата

"До конца марта базовый сценарий, который будет для нас хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", - сказал Коваленко.

Дополнение

5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине.

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