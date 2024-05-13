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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  16738 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  24153 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  146564 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  203113 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  212792 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  204864 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159401 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151778 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131189 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133314 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
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Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

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Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

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Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

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Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

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ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Враг существенно увеличил количество штурмов на Ореховском направлении, но успеха нет - Плетенчук

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  192191 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  239829 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  242241 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  251662 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  263637 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эта неделя принесет серьезные перемены и возможности для всех знаков зодиака благодаря параду из 5 планет. Возможны для всех опасности травм и аварий, могут быть природные катаклизмы, стоит категорически избегать конфликтов в отношениях.

Общество •   •  16738 просмотра
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

На видео, вероятно, зафиксирована атака беспилотника на электроподстанцию в липецкой области россии, которая вызвала пожар.

Война •   •  5044 просмотра
Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне.

Общество •   •  4939 просмотра
Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Работники Apple Store в Таусоне, штат Мэриленд, проголосовали за разрешение на первую забастовку работников розничной торговли из-за непредсказуемого графика работы и заработной платы, которая не соответствует местному прожиточному минимуму.

Новости Мира •   •  4689 просмотра
Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Краснопольской громаде Сумской области, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

Война •   •  6166 просмотра
Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

22-летнему водителю Audi грозит до 8 лет лишения свободы за смертельную аварию на АЗС, в результате которой погиб 17-летний пассажир и был нанесен ущерб на сумму более 60 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  5150 просмотра
ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

И. о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него, считает нардеп.

политика •   •  24153 просмотра
Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Враг существенно увеличил количество штурмов на Ореховском направлении, но успеха нет - Плетенчук

Противник значительно увеличил количество обстрелов на Ореховском направлении, но безуспешно.

Война •   •  8633 просмотра
Враг существенно увеличил количество штурмов на Ореховском направлении, но успеха нет - Плетенчук

россияне усилили удары по Донецкой области: за сутки обстреляли область более 2 660 раз

россияне усилили обстрелы Донецкой области, осуществив 2 661 обстрел и повредив 29 гражданских объектов, в том числе жилые дома и учебное заведение. Двое гражданских погибли и 2 получили ранения.

Война •   •  8313 просмотра
россияне усилили удары по Донецкой области: за сутки обстреляли область более 2 660 раз

Украина получает аварийную помощь электричеством из ЕС на фоне дефицита, вечером возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергетических объектов и дефицита электроэнергии Украина получила аварийную электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии, а в вечернее время возможны ограничения потребления для промышленных потребителей.

Общество •   •  9224 просмотра
Украина получает аварийную помощь электричеством из ЕС на фоне дефицита, вечером возможны ограничения для промышленности - Минэнерго