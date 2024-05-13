Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Май 24-го года будет очень поворотным в наших событиях и эта неделя принесет нам очень много перемен и астрологических событий. О том, чего ожидать на этой недели представителям каждого знака Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Как рассказала астролог, сейчас образовывается парад из 5 планет: Солнца, Урана, Юпитера, Венеры и белой Луны. Это концентрация планет в Тельце будет толкать всех нас на большие изменения во всех сферах. Нужно использовать этот замечательный период для того, чтобы обновить свою жизнь, внести в нее что-то новое.

"В 1-й половине недели будет точное соединение Солнца и Урана. Уран - это планета больших изменений, поэтому сейчас может в нашей жизни быть приняты очень нестандартные решения. Мы не сможем жить старыми ритмами, здесь нужно идти на большие перемены сознательно. И это большой шанс для нашего развития, иначе эти перемены в любом случае будут задевать нашу жизнь, но тогда уже разрушительно. Также мы ожидаем во второй половине недели точное соединение Солнца с Юпитером и этот аспект тоже даст очень большие возможности для каждого из нас.

Точное соединение Урана и Венеры на выходных повлияет на наши личные отношения, а также на финансовые возможности", - заявила астролог.

По словам астролога, именно сейчас будет идти максимальная борьба за раздел территорий и за финансовое влияние. Руководители многих стран могут принимать нестандартные внезапные решения и это может привести к большим изменениям как в положительном, так и негативном плане. Как отметила астролог, многие важные вопросы могут решаться именно военным путем.

Также, по словам Базиленко, возможны для всех технические поломки, опасности травм и аварий, могут быть природные катаклизмы, у нас может быть плохое самочувствие и также стоит категорически избегать в отношениях конфликтов.

Эта неделя больших перемен и возможностей.

"В гороскопе Украины сейчас очень большое планетарное напряжение, что усилит военную активность. Возможны большие наступления, но положительный аспект Солнца к натальному Марсу дась возможность дать хороший отпор противнику. Также во власти могут быть скандалы", - рассказала Базиленко.

ОВЕН

На этой неделе вы будете чувствовать прилив сил и большую активность. У вас появятся огромные возможности в финансовом плане. Именно сейчас вы можете расширять или начинать свой бизнес, делать интересные инвестиции и внедрять новые проекты. Также для вас отличный период для начала ремонта или продажи недвижимости.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас эта неделя - одна из самых сильных в этом году. Не упустите свой шанс для изменения своей жизни в лучшую сторону! Люди, события, которые притянутся сейчас, будут для вас судьбоносными. Используйте их по максимуму для достижения своих целей. Но если вы будете бояться перемен, тогда переносить это период вы будете достаточно болезненно. Постарайтесь менять себя и принимать новое в свою жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас эта неделя принесет большие изменения в жизни. Но начинать их надо с вашего внутреннего состояния. Именно сейчас вам нужно разобраться в себе и в своих истинных желаниях, избавиться от своих страхов и неуверенности в себе. И только после этого строить большие планы, которые в ближайшем времени вы можете легко и удачно воплотить в жизнь.

РАКИ

Для вас это очень сильная и продуктивная неделя. Вам стоит пересмотреть свои задачи и поставить перед собой новые цели. Именно сейчас вы можете активно начинать новые интересные проекты. Уделите времени образованию и освоению чего-то нового, особенно новым технологиям.

Опирайтесь на помощь и поддержку в ваших единомышленников. А люди, которые придут к вам на этой неделе, в будущем могут стать для вас большими друзьями.

ЛЬВЫ

Прекрасная и сильная неделя для воплощения всех ваших амбициозных планов. Именно сейчас к вам могут прийти интересные предложения в работе и карьере, которыми вам стоит воспользоваться. Возможно неожиданные изменения связанные с вашим руководством, что так же даст вам новые возможности.

Но в первой половине недели следите за своими эмоциями, вы можете находиться на грани срыва.

ДЕВЫ

На этой неделе у вас возникают большие возможности для дальних поездок и путешествий, для налаживания отношений с иностранцами. Сейчас вы можете удачно поменять место жительства, переехать в другую страну, получить там необходимые для вас документы. Вам сейчас стоит пересмотреть все свои планы. Удаляйте больше времени своему образованию и самообразованию.

ВЕСЫ

Сейчас для вас время больших и непредвиденных перемен. Здесь важно, чтобы вы были готовы к изменению своей жизни и активно участвовали в принятии важных решений. Не бойтесь рисковать, что трудно делать для вашего знака Зодиака. Также, неожиданно для вас предоставяться материальные возможности, например в виде наследства или материальной помощи. Вам хорошо инвестировать в новые интересные проекты и образование.

СКОРПИОНЫ

В этом периоде вам предоставится большие возможности для подписания важных документов для решения юридических вопросов. Вы найдете помощь и поддержку от своих партнеров и компаньонов. Проявляйте большую дипломатию и вежливые отношения к окружающим, тогда перед вами открываются любые возможности. Хороший период личных отношений, для предложения брака, а также свадеб.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе ожидайте большие изменения в вашей деловой сфере. Возможно будет замена руководства, а также к вам могут прийти интереснейшие предложения по работе. А если вы внимательно пересмотрите свою жизнь, именно на этой неделе вы можете кардинально изменить свой вид деятельности и принять решение заниматься новыми направлениями. Люди, которые придут на этой неделе в вашу жизнь, могут принести вам много новшеств и возможностей. Не упустите свой шанс.

КОЗЕРОГИ

Эта неделя нужна вам для хорошей перезагрузки и качественного отдыха, чтобы вы могли прочувствовать себя и внести на будущее свои изменения через написание планов. Сейчас вы сможете найти какое-то новые увлечения или хобби, которое в будущем могут превратиться в вашу любимую профессию. Классный период для творческих Козерогов. Сейчас удачно переходить вам на фрилансерство. В любовной сфере вас ждёт огромная удача - именно сейчас вы можете встретить свою судьбу.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе вы можете ожидать большие изменения в ваших планах, особенно, что касается места проживания и жилья. Здесь будет много вопросов, связанных с вашими родными и близкими, вам могут подписать дарственную, отдать что-то в наследство. Все вопросы связанные с куплей и продажей недвижимости сейчас будут очень удачными. А также для начала ремонта, переезда и в принципе для начало новой жизни.

РЫБЫ

Эта неделя будет настолько активная, что у вас не будет времени на скуку, поскольку вам стоит ожидать большое количество новых встреч и знакомств - все они принесут вам новые возможности. Пересмотрите свои планы, возможно сейчас вам нужно подумать над новым образованием и новым видом деятельности. Будьте готовы к поездкам и передвижением. Сейчас очень удачное время для покупки автомобиля.