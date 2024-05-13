Тиждень великих змін і можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 - 19 травня

Травень 24-го року буде дуже поворотним у наших подіях і цей тиждень принесе нам дуже багато змін та астрологічних подій. Про те, чого очікувати цього тижня представникам кожного знака Зодіаку спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

Як розповіла астрологиня, зараз утворюється парад із 5 планет: Сонця, Урана, Юпітера, Венери та білого Місяця. Це концентрація планет у Тельці штовхатиме всіх нас на великі зміни в усіх сферах. Потрібно використати цей чудовий період для того, щоб оновити своє життя, внести в нього щось нове.

"У 1-й половині тижня буде точне з'єднання Сонця й Урана. Уран - це планета великих змін, тому зараз в нашому житті можуть бути ухвалені дуже нестандартні рішення. Ми не зможемо жити старими ритмами, тут потрібно йти на великі зміни свідомо. І це великий шанс для нашого розвитку, інакше ці зміни в будь-якому разі будуть зачіпати наше життя, але тоді вже руйнівно. Також ми очікуємо в другій половині тижня точне з'єднання Сонця з Юпітером і цей аспект теж дасть дуже великі можливості для кожного з нас.

Точне з'єднання Урану і Венери на вихідних вплине на наші особисті стосунки, а також на фінансові можливості", - заявила астролог.

За словами астролога, саме зараз буде йти максимальна боротьба за розподіл територій і за фінансовий вплив. Керівники багатьох країн можуть ухвалювати нестандартні раптові рішення і це може призвести до великих змін як у позитивному, так і негативному плані. Як зазначила астрологиня, багато важливих питань можуть вирішуватися саме військовим шляхом.

Також, за словами Базиленка, можливі для всіх технічні поломки, небезпеки травм і аварій, можуть бути природні катаклізми, у нас може бути погане самопочуття, і також варто категорично уникати конфліктів у стосунках.

Цей тиждень великих змін і можливостей.

"У гороскопі України зараз дуже велика планетарна напруга, що посилить військову активність. Можливі великі наступи, але позитивний аспект Сонця до натального Марса дасть змогу дати хорошу відсіч противнику. Також у владі можуть бути скандали", - розповіла Базиленко.

ОВЕН

Цього тижня ви відчуватимете прилив сил і велику активність. У вас з'являться величезні можливості у фінансовому плані. Саме зараз ви можете розширювати або починати свій бізнес, робити цікаві інвестиції та впроваджувати нові проєкти. Також для вас чудовий період для початку ремонту або продажу нерухомості.

ТЕЛЬЦІ

Для вас цей тиждень - один із найсильніших цього року. Не пропустіть свій шанс для зміни свого життя на краще! Люди, події, які притягнуться зараз, будуть для вас доленосними. Використовуйте їх по максимуму для досягнення своїх цілей. Але якщо ви будете боятися змін, тоді переносити цей період ви будете досить болісно. Постарайтеся змінювати себе і приймати нове у своє життя.

БЛИЗНЮКИ

Для вас цей тиждень принесе великі зміни в житті. Але починати їх треба з вашого внутрішнього стану. Саме зараз вам потрібно розібратися в собі та у своїх справжніх бажаннях, позбутися своїх страхів і невпевненості в собі. І тільки після цього будувати великі плани, які в найближчому часі ви можете легко і вдало втілити в життя.

РАКИ

Для вас це дуже сильний і продуктивний тиждень. Вам варто переглянути свої завдання і поставити перед собою нові цілі. Саме зараз ви можете активно починати нові цікаві проєкти. Приділіть часу освіті та освоєнню чогось нового, особливо новим технологіям.

Спирайтеся на допомогу та підтримку у ваших однодумців. А люди, які прийдуть до вас цього тижня, у майбутньому можуть стати для вас великими друзями.

ЛЕВИ

Чудовий і сильний тиждень для втілення всіх ваших амбітних планів. Саме зараз до вас можуть прийти цікаві пропозиції в роботі та кар'єрі, якими вам варто скористатися. Можливі несподівані зміни пов'язані з вашим керівництвом, що так само дасть вам нові можливості.

Але в першій половині тижня стежте за своїми емоціями, ви можете перебувати на межі зриву.

ДІВИ

Цього тижня у вас виникають великі можливості для далеких поїздок і подорожей, для налагодження стосунків з іноземцями. Зараз ви можете вдало поміняти місце проживання, переїхати в іншу країну, отримати там необхідні для вас документи. Вам зараз варто переглянути всі свої плани. Приділяйте більше часу своїй освіті та самоосвіті.

ТЕРЕЗИ

Зараз для вас час великих і непередбачуваних змін. Тут важливо, щоб ви були готові до зміни свого життя і брали активну участь в ухваленні важливих рішень. Не бійтеся ризикувати, що важко робити для вашого знака Зодіаку. Також, несподівано для вас надаватимуться матеріальні можливості, наприклад, у вигляді спадщини або матеріальної допомоги. Вам добре інвестувати в нові цікаві проєкти та освіту.

СКОРПІОНИ

У цьому періоді вам буде надано великі можливості для підписання важливих документів для вирішення юридичних питань. Ви знайдете допомогу і підтримку від своїх партнерів і компаньйонів. Проявляйте більшу дипломатію і ввічливе ставлення до оточуючих, тоді перед вами відкриваються будь-які можливості. Хороший період особистих стосунків, для пропозиції шлюбу, а також весіль.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня очікуйте великі зміни у вашій діловій сфері. Можливо, буде заміна керівництва, а також до вас можуть надійти найцікавіші пропозиції щодо роботи. А якщо ви уважно переглянете своє життя, саме цього тижня ви можете кардинально змінити свій вид діяльності й ухвалити рішення займатися новими напрямками. Люди, які прийдуть цього тижня у ваше життя, можуть принести вам багато нововведень і можливостей. Не пропустіть свій шанс.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень потрібен вам для гарного перезавантаження і якісного відпочинку, щоб ви могли відчути себе і внести на майбутнє свої зміни через написання планів. Зараз ви зможете знайти якесь нове захоплення або хобі, яке в майбутньому може перетворитися на вашу улюблену професію. Класний період для творчих Козерогів. Зараз вдало переходити вам на фрілансерство. У любовній сфері на вас чекає величезна удача - саме зараз ви можете зустріти свою долю.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня ви можете очікувати великі зміни у ваших планах, особливо, що стосується місця проживання та житла. Тут буде багато питань, пов'язаних із вашими рідними та близькими, вам можуть підписати дарчу, віддати щось у спадок. Усі питання, пов'язані з купівлею і продажем нерухомості, зараз будуть дуже вдалими. А також для початку ремонту, переїзду і в принципі для початку нового життя.

РИБИ

Цей тиждень буде настільки активним, що ви не матимете часу на нудьгу, оскільки вам варто очікувати на велику кількість нових зустрічей і знайомств - усі вони принесуть вам нові можливості. Перегляньте свої плани, можливо зараз вам потрібно подумати над новою освітою та новим видом діяльності. Будьте готові до поїздок і пересуванням. Зараз дуже вдалий час для купівлі автомобіля.