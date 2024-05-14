Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

В Харькове, начиная с утра, прозвучало 7 взрывов. Разной степени ранения получили 18 человек, среди которых, к сожалению, трое детей. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

У нас за сегодня прозвучало 7 взрывов, начиная с утра. И все эти взрывы произошли в спальных районах, кроме этого было было попадание ракеты в многоэтажку, которая расположена самом центре города Харьков. Очень много выбитых окон и очень много разбитых жилых домов и, что касается многоэтажки, в которую попала российская ракета, то оттуда придется отселять людей, потому что очень много разрушений. Хочу сказать, что за сегодня различной степени ранения получили 18 человек, среди которых, к сожалению, трое детей - сказал Терехов.

Он отметил, что, к счастью, в результате удара по многоэтажке люди под завалами не находятся.

Ракета попала между 10 и 11 этажом и, к счастью, там не было никаких завалов, но конструкция очень серьезно пострадала - добавил Терехов.

По его словам, сейчас проводится поквартирный обход по отселению жителей поврежденного дома.

Напомним,

Сегодня, 14 мая, во время ряда ударов по Харькову россияне попали в 10-й этаж 12-ти этажного дома в центре города. Сейчас осуществляется поквартирный обход. Кроме того, россияне попали по гаражам на территории жилого дома, возникли пожары.