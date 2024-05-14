Сьогодні у Харкові пролунало 7 вибухів, поранень отримали щонайменше 18 людей - Терехов
Київ • УНН
У Харкові сталося сім вибухів, в результаті яких поранення отримали 18 осіб, у тому числі троє дітей, причому ракета влучила у багатоповерхівку в центрі міста.
У Харкові, починаючи з ранку, пролунало 7 вибухів. Різного ступеня поранення отримали 18 людей, серед яких, на жаль, троє дітей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
У нас за сьогодні пролунало 7 вибухів, починаючи з ранку. І всі ці вибухи сталися спальних районах, крім цього було було влучання ракети у багатоповерхівку, яка розташована самому центрі міста Харків. Дуже багато вибитих вікон і дуже багато розтрощених житлових будинків і, що стосується багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, то звідти прийдеться відселяти людей, бо дуже багато руйнацій. Хочу сказати, що за сьогодні різного ступеня поранення отримали 18 людей, серед яких, на жаль, троє дітей
Він зазначив, що, на щастя, внаслідок удару по багатоповерхівці люди під завалами не перебувають.
Ракета потрапила між 10 і 11 поверхом і, на щастя, там не було ніяких завалів, але конструкція дуже серйозно постраждала
За його словами, зараз проводиться поквартирний обхід щодо відселення мешканців пошкодженого будинку.
Нагадаємо
Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.