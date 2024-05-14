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Сьогодні у Харкові пролунало 7 вибухів, поранень отримали щонайменше 18 людей - Терехов

Сьогодні у Харкові пролунало 7 вибухів, поранень отримали щонайменше 18 людей - Терехов

Київ • УНН

 • 97532 перегляди

У Харкові сталося сім вибухів, в результаті яких поранення отримали 18 осіб, у тому числі троє дітей, причому ракета влучила у багатоповерхівку в центрі міста.

У Харкові, починаючи з ранку, пролунало 7 вибухів. Різного ступеня поранення отримали 18 людей, серед яких, на жаль, троє дітей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

У нас за сьогодні пролунало 7 вибухів, починаючи з ранку. І всі ці вибухи сталися спальних районах, крім цього було було влучання ракети у багатоповерхівку, яка розташована самому центрі міста Харків. Дуже багато вибитих вікон і дуже багато розтрощених житлових будинків і, що стосується багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, то звідти прийдеться відселяти людей, бо дуже багато руйнацій. Хочу сказати, що за сьогодні різного ступеня поранення отримали 18 людей, серед яких, на жаль, троє дітей

- сказав Терехов. 

Він зазначив, що, на щастя, внаслідок удару по багатоповерхівці люди під завалами не перебувають.

Ракета потрапила між 10 і 11 поверхом і, на щастя, там не було ніяких завалів, але конструкція дуже серйозно постраждала

- додав Терехов.

За його словами, зараз проводиться поквартирний обхід щодо відселення мешканців пошкодженого будинку.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.

Павло Башинський

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