Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономистЭксклюзив
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Для эффективной борьбы с теневым рынком табачных изделий в Украине необходимо привлечь экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к созданию и ведению Реестра оборудования по производству табачных изделий.
Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток
Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 33 взрыва вблизи гражданских районов.
Волошин о ситуации в Часовом Яру: продолжаются активные бои и днем, и ночью
В Часовом Яру ситуация не изменилась, продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел.
Китайской компании приказали продать собственность вблизи базы США с межконтинентальными ракетами
Китайской криптовалютной компании приказано продать недвижимость вблизи ракетно-ядерной базы США по соображениям национальной безопасности.
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов
Россияне 13 раз обстреляли 8 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 78 взрывов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.
В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний
По меньшей мере 38 протестующих были задержаны в Ереване, Армения, на фоне антиправительственных протестов.
Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании
Украина должна получить еще 5-6 комплексов ПВО Patriot от европейских стран, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи
Ситуация в районе проведения ООС на Хортице остается сложной, продолжаются ожесточенные оборонительные бои, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, не допускают прорывов и наносят потери противнику, при этом ситуация динамично меняется и Украина восстанавливает позиции на отдельных участках.
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается
США ожидают, что российские войска попытаются продвинуться вперед на харьковском направлении, но не ожидают больших прорывов.
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа
Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.