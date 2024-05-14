Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, как минимум, в качестве консультантов необходимо привлечь к ведению Реестра оборудования по производству табачной продукции, который Кабмин поручил создать Налоговой службе. Ведь эксперты КНИИСЭ имеют значительный опыт в исследованиях по выявлению подделок. Такое мнение высказал профессор кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета Николай Пасечный в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, для привлечения специалистов КНИИСЭ не нужен отдельный нормативно-правовой документ.

"Специалисты КНИИСЭ имеют значительный опыт в сфере осуществления экспертизы определения происхождения нелегальной подакцизной продукции и оборудования на котором она изготавливается, поэтому безусловно их привлечение к упомянутым процедурам будет иметь положительный эффект. Не уверен, требует ли это отдельного нормативного акта. Но даже их привлечение в качестве консультанта, и их конструктивные предложения к введению Реестра будут уместными", - отмечает Пасечный.

Также, по его мнению, к созданию и ведению Реестра следует также привлечь Государственную таможенную службу и Бюро экономической безопасности.

Пасечный отмечает, создание такого Реестра, конечно, является важным шагом с целью идентификации оборудования для производства табачных изделий. Ведь в I квартале 2024 года доля теневого рынка этой продукции в Украине составила 19%, и Реестр оборудования будет одним из инструментов борьбы с ним.

"Нелегальные производители, которые уже функционируют на территории Украины, вероятно, не будут вносить в данный Реестр сведения о соответствующем оборудовании. В то же время, производства, которые выпускают одновременно как легальную, так и нелегальную продукцию могут попасть в зону риска. Ведь, с большой вероятностью, можно, взяв образцы из этих производственных линий, будет идентифицировать происхождение этой продукции, и потом контролирующим органам оперировать этой информации для противодействия теневому рынку", - заключает экономист.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что Реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий, который Кабмин своим постановлением поручил создать налоговой службе, может не иметь ожидаемого эффекта в борьбе с теневым рынком табака.

По его словам, создание Реестра в том виде, как это предлагается сейчас, приведет к тому, что эксперты не смогут идентифицировать оборудование по производству табачной продукции.

"Постановление, о котором идет речь, определяет, что в Украине будет создан Единый государственный реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий.

Это лишь один пункт из общей повестки, и мы имеем определенные сомнения, что в таком виде, как его предлагают вести и обобщать, он будет максимально действенный. В конце концов для нас, как экспертов, это процесс важный, то есть идентифицировать линию и оборудование, где произведена пачка, мы в настоящее время не сможем", - отметил Рувин.

Экономист Татьяна Кощук убеждена, что специалистов КНИИСЭ необходимо привлекать именно на этапе создания Реестра.

"Лучше всего КНИИСЭ приобщить на этапе создания Реестра и уже в этой нормативной базе по его функционированию прописать функции. Нужно, возможно, добавить, какие они имеют полномочия, обязательства. Необходимо ввести сотрудничество ГНС и КНИИСЭ на оперативном уровне. Если этот процесс эффективно наладить, то можно существенно повлиять на уровень нелегальной торговли табачными изделиями, ведь появится возможность достаточно быстро доказать, что каждая конкретная пачка сигарет была произведена на конкретном предприятии нелегальным способом", - высказала свое мнение Кощук в комментарии УНН.

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет