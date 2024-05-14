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Пропозиції та консультації фахівців КНДІСЕ будуть доречними при створенні Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції – економіст

Пропозиції та консультації фахівців КНДІСЕ будуть доречними при створенні Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції – економіст

Київ • УНН

 • 167809 перегляди

Для ефективної боротьби з тіньовим ринком тютюнових виробів в Україні необхідно залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до створення та ведення Реєстру обладнання з виробництва тютюнових виробів.

Фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, як мінімум, у якості консультантів необхідно залучити до ведення Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції, який Кабмін доручив створити Податковій службі. Адже експерти КНДІСЕ мають значний досвід у дослідженнях з виявлення підробок. Таку думку висловив професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету Микола Пасічний в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За словами експерта, для залучення фахівців КНДІСЕ не потрібен окремий нормативно-правовий документ. 

"Фахівці КНДІСЕ мають значний досвід у сфері здійснення експертизи визначення походження нелегальної підакцизної продукції та обладнання на якому вона виготовляється, тому беззаперечно їх залучення до згаданих процедур матиме позитивний ефект. Не впевнений, чи потребує це окремого нормативного акту. Але навіть їх залучення у якості консультанта, та їх конструктивні пропозиції до введення Реєстру будуть доречними", - зазначає Пасічний.

Також, на його думку, до створення і ведення Реєстру слід також долучити Державну митну службу та Бюро економічної безпеки. 

Пасічний зазначає, створення такого Реєстру, звісно, є важливим кроком з метою ідентифікації обладнання для виробництва тютюнових виробів. Адже у І кварталі 2024 року частка тіньового ринку цієї продукції в Україні склала 19%, і Реєстр обладнання буде одним із інструментів боротьби з ним. 

"Нелегальні виробники, які вже функціонують на території України, певно, не будуть вносити у даний Реєстр відомості про відповідне обладнання. Водночас, виробництва, які випускають одночасно як легальну, так і нелегальну продукцію можуть попасти у зону ризику. Адже, з великою ймовірністю, можна, взявши зразки з цих виробничих ліній, буде ідентифікувати походження цієї продукції, та потім контролюючим органам оперувати цією інформації для протидії тіньовому ринку", - підсумовує економіст.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив, що Реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який Кабмін своєю постановою доручив створити податковій службі, може не мати очікуваного ефекту у боротьбі із тіньовим ринком тютюну.

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За його словами, створення Реєстру у тому вигляді, як це пропонується зараз, призведе до того, що експерти не матимуть змоги ідентифікувати обладнання з виробництва тютюнової продукції.

"Постанова, про яку йдеться, визначає, що в Україні буде створений Єдиний державний реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Це лише один пункт з загального порядку, і ми маємо певні сумніви, що в такому вигляді, як його пропонують вести й узагальнювати, він буде максимально дієвий. Зрештою для нас, як експертів, це процес важливий, тобто ідентифікувати лінію та обладнання, де вироблена пачка, ми на даний час не зможемо", - зазначив Рувін.

Економіст Тетяна Кощук переконана, що фахівців КНДІСЕ необхідно залучати саме на етапі створення Реєстру.

"Найкраще КНДІСЕ долучити на етапі створення Реєстру і вже в цій нормативній базі щодо його функціонування прописати функції. Потрібно, можливо, додати, які вони мають повноваження, зобов’язання. Необхідно запровадити співпрацю ДПС та КНДІСЕ на оперативному рівні. Якщо цей процес ефективно налагодити, то можна суттєво вплинути на рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами, адже з’явиться можливість досить швидко довести, що кожна конкретна пачка цигарок була вироблена на конкретному підприємстві у нелегальний спосіб", - висловила свою думку Кощук в коментарі УНН.

Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету07.05.24, 16:24 • 151266 переглядiв

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