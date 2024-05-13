3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Несмотря на продолжение военных действий, во многих регионах все равно восстанавливают уничтоженные и поврежденные россиянами различные объекты. Но, чтобы факты разрушений этих объектов стали неоспоримыми доказательствами военных преступлений россиян для будущих судов необходимо должным образом провести необходимые экспертизы и сформировать соответствующую базу.

Как это сейчас делается, в частности, с помощью 3D-сканирования и аэросъемки, рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эксклюзивном комментарии УНН.

Эксперты отмечают, что надлежащая фиксация поврежденных и разрушенных объектов перед началом процесса восстановления является ключевым этапом для успешного восстановления объектов на пострадавших территориях.

При этом, важно зафиксировать все обстоятельства, обосновать причину разрушения, определить тип оружия, которое было использовано, подсчитать нанесенный ущерб.

Поэтому, кроме традиционных методов фото и видео фиксации, используются методы 3D-сканирования и аэросъемка.

"С помощью использования 3D-сканеров специалистами создаются точные цифровые модели поврежденных сооружений и зданий. В подавляющем большинстве случаев речь идет именно о ручном сканировании, которое позволяет оцифровывать большие по размерам объекты. Из наборов данных создаются соответствующие каталоги, таким образом в случае необходимости к различным объектам можно неоднократно возвращаться, анализировать как в общем виде, так и до мельчайших деталей уже после их восстановления.

Проведение аэросъемок с беспилотных летательных аппаратов и дальнейшая обработка исходных материалов с помощью специального программно-технического оборудования позволяют получить детальные снимки поврежденных территорий с высоким разрешением, создать точные картографические материалы и трехмерные модели, которые отражают рельеф и объекты", - рассказали эксперты.

Специалисты подчеркивают, что фиксация разрушений и повреждений является частью доказательной базы для будущих судебных процессов, определения ответственности за причиненный ущерб и решения вопросов о компенсации и материального возмещения нанесенного ущерба. А также отмечают, что в своей работе используют методы, признанные в мировой экспертной среде

"Такие экспертные методы и подходы используются не только украинскими, но и экспертными лабораториями ведущих стран Европейского Союза, что усиливает их авторитет и объективность. Весь массив информации, который фиксируется и исследуется специалистами Института, является важным для будущих международных судебных процессов и будет использован как доказательная база", - добавляют эксперты КНИИСЭ.

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