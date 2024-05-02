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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  11786 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  104782 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125007 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124248 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118928 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114976 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101816 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103980 просмотра

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  267467 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводят исследования для определения ущерба, нанесенного российской агрессией, и сотрудничают с Советом Европы для верификации владельцев разрушенного жилья и разработки механизма компенсации.

Война •   •  11786 просмотра
Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины

Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в Вооруженных силах Украины, осваивает профессию авиационного инженера, не забывая при этом о творчестве.

Культура •   •  3397 просмотра
Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины

Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой или рф

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан сделать "экзистенциальный" выбор между Европой и россией на фоне споров вокруг закона об "иностранных агентах" и подавления протестов против него.

Новости Мира •   •  3637 просмотра
Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой или рф

В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 школьников

Грузовик без водителя, перевозивший мороженое, сбил 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет во время мероприятия в Сузакском районе Кыргызстана, в результате чего 18 детей были госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Новости Мира •   •  3761 просмотра
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 школьников

Китай пообещал принять "необходимые меры" после новых санкций США за поддержку рф

Китай обещает принять "необходимые меры" для защиты своих компаний после того, как новые санкции США, направленные на подрыв военного потенциала России, были нацелены на китайские фирмы.

Война •   •  5491 просмотра
Китай пообещал принять "необходимые меры" после новых санкций США за поддержку рф

За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

Парламентский комитет предлагает штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил воинского учета или неактуализацию персональных данных в условиях военного положения.

Война •   •  5751 просмотра
За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

Почти 15 000 окон было установлено в поврежденных в результате российских обстрелов объектах в Киевской области с помощью международных партнеров, в частности Global Empowerment Mission и The Howard G. Buffett Foundation, которые оказали помощь на сумму 2,8 миллиона долларов США.

Общество •   •  6305 просмотра
На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

Национальный музей архитектуры и быта восстановил 100-летнюю ветряную мельницу из оккупированного села Александровка на Херсонщине при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громада".

Общество •   •  5260 просмотра
В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

В Украине в результате российской агрессии пострадали 1987 учреждений культуры, 324 из них были полностью разрушены.

Война •   •  6007 просмотра
российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Более 80 стран поддержали украинскую формулу мира, а первый мирный саммит состоится в Швейцарии 15-16 июня, чтобы объединить международное сообщество вокруг справедливого мира для Украины.

Война •   •  7802 просмотра
Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП