Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущербаЭксклюзив
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводят исследования для определения ущерба, нанесенного российской агрессией, и сотрудничают с Советом Европы для верификации владельцев разрушенного жилья и разработки механизма компенсации.
Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины
Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в Вооруженных силах Украины, осваивает профессию авиационного инженера, не забывая при этом о творчестве.
Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой или рф
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан сделать "экзистенциальный" выбор между Европой и россией на фоне споров вокруг закона об "иностранных агентах" и подавления протестов против него.
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 школьников
Грузовик без водителя, перевозивший мороженое, сбил 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет во время мероприятия в Сузакском районе Кыргызстана, в результате чего 18 детей были госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.
Китай пообещал принять "необходимые меры" после новых санкций США за поддержку рф
Китай обещает принять "необходимые меры" для защиты своих компаний после того, как новые санкции США, направленные на подрыв военного потенциала России, были нацелены на китайские фирмы.
За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен
Парламентский комитет предлагает штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил воинского учета или неактуализацию персональных данных в условиях военного положения.
На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф
Почти 15 000 окон было установлено в поврежденных в результате российских обстрелов объектах в Киевской области с помощью международных партнеров, в частности Global Empowerment Mission и The Howard G. Buffett Foundation, которые оказали помощь на сумму 2,8 миллиона долларов США.
В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства
Национальный музей архитектуры и быта восстановил 100-летнюю ветряную мельницу из оккупированного села Александровка на Херсонщине при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громада".
российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры
В Украине в результате российской агрессии пострадали 1987 учреждений культуры, 324 из них были полностью разрушены.
Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП
Более 80 стран поддержали украинскую формулу мира, а первый мирный саммит состоится в Швейцарии 15-16 июня, чтобы объединить международное сообщество вокруг справедливого мира для Украины.