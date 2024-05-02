Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Специалисты Киевского научно-исследовательского института продолжают проводить исследования по установлению убытков от уничтожения российскими агрессорами имущества украинцев. В частности, сейчас эксперты учреждения присоединились к сотрудничеству с Офисом Совета Европы в Украине по верификации владельцев разрушенного жилья и разработке компенсационного механизма.

О том, какие направления исследований сейчас являются приоритетными, и как происходит сотрудничество с международными институтами рассказали эксперты-экономисты КНИИСЭ в комментарии УНН.

Детали

По словам экспертов, эта работа сейчас происходит в рамках 14 направлений экспертных исследований, среди основных: экономические, взрывотехнические, военные, товароведческие исследования, оценка земельных участков.

Основная задача судебных экспертов - обеспечить суд или других участников судебного процесса надлежащими доказательствами по соответствующим делам и именно заключение эксперта является таким доказательством для будущего обеспечения выплат. Однозначно этот процесс не так прост, в частности в международном контексте есть много сложностей с которыми украинская сторона активно работает и надеемся впоследствии их преодолеет. Однако уже сейчас в Украине работает Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры. Мы убеждены, что россия в конце концов будет нести ответственность за войну в Украине и все разрушения, однако уже сейчас нужно качественно готовиться к международным судебным процессам - отметили эксперты-экономисты КНИИСЭ.

Кроме того, в Институте рассказали, что начали совместную работу с Офисом Совета Европы в Украине относительно процессов доступа к компенсации за разрушенное жилье. В частности, специалисты учреждения участвуют в мероприятиях двух проектов - это Усиление судебных и внесудебных средств защиты прав лиц, пострадавших от войны в Украине" и "Содействие разработке жилищных решений для лиц, пострадавших от войны в Украине".

"На повестке дня вопрос верификации владельцев разрушенного во время войны жилья в контексте доступа к компенсации в рамках имеющихся национальных процедур, а также будущего международного компенсационного механизма", - добавили эксперты.

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