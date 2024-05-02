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Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків

Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків

Київ • УНН

 • 212596 перегляди

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проводять дослідження для визначення збитків, завданих російською агресією, та співпрацюють з Радою Європи для верифікації власників зруйнованого житла та розробки механізму компенсації.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту продовжують проводити дослідження щодо встановлення збитків від знищення російськими агресорами майна українців. Зокрема, нині експерти установи долучилися до співпраці з Офісом Ради Європи в Україні щодо верифікації власників зруйнованого житла та розробки компенсаційного механізму. 

Про те, які напрямки досліджень нині є пріоритетними, та як відбувається співпраця з міжнародними інституціями розповіли експерти-економісти КНДІСЕ в коментарі УНН.

Деталі

За словами експертів, ця робота  нині відбувається в рамках 14 напрямів експертних досліджень, серед основних: економічні, вибухотехнічні, військові, товарознавчі дослідження, оцінка земельних ділянок.

Основна задача судових експертів – забезпечити суд чи інших учасників судового процесу належними доказами у відповідних справах і саме висновок експерта є таким доказом для майбутнього забезпечення виплат. Однозначно цей процес не такий простий, зокрема в  міжнародному контексті є багато складнощів з якими українська сторона активно працює та  сподіваємося згодом їх подолає. Однак вже зараз в Україні працює Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Ми переконані, що росія зрештою нестиме відповідальність за війну в Україні та всі руйнування, однак вже зараз потрібно якісно готуватися до міжнародних судових процесів

– зазначили експерти-економісти КНДІСЕ.

Крім того, в Інституті розповіли, що розпочали спільну роботу з Офісом Ради Європи в Україні щодо процесів доступу до компенсації за зруйноване житло. Зокрема, фахівці, установи беруть участь у заходах двох проєктів – це Посилення судових та позасудових засобів захисту прав осіб, постраждалих від війни в Україні" та "Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні". 

"На порядку денному питання верифікації власників зруйнованого під час війни житла у контексті доступу до компенсації в межах наявних національних процедур, а також майбутнього міжнародного компенсаційного механізму", - додали експерти.

Тип руйнувань, вартість відновлення: у КНДІСЕ розповіли про особливості встановлення збитків для підприємств, які постраждали через агресію рф01.02.24, 15:08 • 357307 переглядiв

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