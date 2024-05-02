Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків

Фахівці Київського науково-дослідного інституту продовжують проводити дослідження щодо встановлення збитків від знищення російськими агресорами майна українців. Зокрема, нині експерти установи долучилися до співпраці з Офісом Ради Європи в Україні щодо верифікації власників зруйнованого житла та розробки компенсаційного механізму.

Про те, які напрямки досліджень нині є пріоритетними, та як відбувається співпраця з міжнародними інституціями розповіли експерти-економісти КНДІСЕ в коментарі УНН.

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За словами експертів, ця робота нині відбувається в рамках 14 напрямів експертних досліджень, серед основних: економічні, вибухотехнічні, військові, товарознавчі дослідження, оцінка земельних ділянок.

Основна задача судових експертів – забезпечити суд чи інших учасників судового процесу належними доказами у відповідних справах і саме висновок експерта є таким доказом для майбутнього забезпечення виплат. Однозначно цей процес не такий простий, зокрема в міжнародному контексті є багато складнощів з якими українська сторона активно працює та сподіваємося згодом їх подолає. Однак вже зараз в Україні працює Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Ми переконані, що росія зрештою нестиме відповідальність за війну в Україні та всі руйнування, однак вже зараз потрібно якісно готуватися до міжнародних судових процесів