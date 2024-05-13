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3D-сканування та аерозйомка: в КНДІСЕ розповіли, як для майбутніх судів фіксують наслідки руйнувань від російської агресії

3D-сканування та аерозйомка: в КНДІСЕ розповіли, як для майбутніх судів фіксують наслідки руйнувань від російської агресії

Київ • УНН

 • 158568 перегляди

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз використовують 3D-сканування, аерофотозйомку та інші методи для точної фіксації та документування руйнувань, спричинених російською агресією, для використання як доказів у майбутніх судах.

Попри продовження воєнних дій, у багатьох регіонах все одно відновлюють знищені та пошкоджені росіянами різноманітні об’єкти. Але, щоб факти руйнувань цих об’єктів стали беззаперечними доказами воєнних злочинів росіян для майбутніх судів необхідно належним чином провести необхідні експертизи та сформувати відповідну базу.

Як це нині робиться, зокрема, за допомогою 3D-сканування та аерозйомки, розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в ексклюзивному коментарі УНН.

Експерти зазначають, що належна фіксація пошкоджених і зруйнованих об'єктів перед початком процесу відновлення є ключовим етапом для успішного відновлення об’єктів на постраждалих територіях.

При цьому, важливо зафіксувати всі обставини, обґрунтувати причину руйнування, визначити тип зброї, який було використано, підрахувати завдані збитки.

Тож, окрім традиційних методів фото та відео фіксації, використовуються методи 3D-сканування та аерозйомка. 

"За допомогою використання 3D-сканерів фахівцями створюються точні цифрові моделі пошкоджених споруд та будівель. У переважній більшості випадків йдеться саме про ручне сканування, яке дозволяє оцифровувати великі за розмірами об'єкти. З наборів даних створюються відповідні каталоги, таким чином у випадку необхідності до різних об’єктів можна  неодноразово повертатися, аналізувати як у загальному вигляді, так і до найменших деталей вже після їхнього відновлення. 

Проведення аерозйомок з безпілотних літальних апаратів та подальше оброблення вихідних матеріалів за допомогою спеціального програмно-технічного обладнання дозволяють отримати детальні знімки пошкоджених територій з високою роздільною здатністю, створити точні картографічні матеріали та тривимірні моделі, які відображають рельєф та об'єкти", - розповіли експерти.

Фахівці підкреслюють, що фіксація руйнувань та пошкоджень є частиною доказової бази для майбутніх судових процесів, визначення відповідальності за завдані збитки та вирішення питань щодо компенсації та матеріального відшкодування завданих збитків. А також зазначають, що в своїй роботі використовують методи, визнані у світовому експертному середовищі

"Такі експертні методи й підходи використовуються не лише українськими, а й експертними лабораторіями провідних країн Європейського Союзу, що підсилює їх авторитет та об'єктивність. Увесь масив інформації, який фіксується та досліджується спеціалістами Інституту, є важливими для майбутніх міжнародних судових процесів та буде використаний як доказова база", - додають експерти КНДІСЕ. 

Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків02.05.24, 16:14 • 212595 переглядiв

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