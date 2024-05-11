Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

После полномасштабного вторжения рф нам, увы, довольно часто доводится слышать о сотрудничестве с рф той или иной компании. Чего только стоит недавний скандал разгоревшийся вокруг немецкой корпорации "Knauf", которую немецкие же журналисты обвинили в поставке строительных материалов оккупантам в Мариуполь. И, увы, но часто подобные обвинения справедливы и находят свое подтверждение. Однако, в мутной воде бывает сложно что-то разглядеть, чем и стали пользоваться недобросовестные делки, не ставящие перед собой цель вести честный бизнес, а стремящиеся лишь урвать побольше пока никто не спохватился. А когда их действия стремятся пресечь в рамках закона – вот тогда в ход и идет беспроигрышный козырь – российский след. И отмойся потом от такого обвинения.

Под такое обвинение и попала многонациональная компания Транс-Ойл, много лет успешно ведущая свою деятельность не только в Украине, но и в Молдове, Румынии и Сербии.

Транс-Ойл

Транс-Ойл берет свои корни от американской компании Trans-Oil, учредителем которой является Джеймс Келли – крупный американский бизнесмен, который основал компанию в 1950-х годах. После развала СССР, Транс-Ойл начал деятельность в сфере агроторговли в Украине и Молдове. Штаб-квартира компании размещена в Женеве (Швейцария). Компания много лет выстраивал и укрепляла свои связи с ведущими банковскими и финансовыми учреждениями в Швейцарии, США, Канаде. Транс-Ойл построила первый зерновой погрузочные терминал в Молдове, и он много лет служит основной платформой для выхода зерна и растительных масел из Молдовы на международные рынки. Также компания владеет крупнейшим в Сербии заводом по переработке масленичных культур, а также зерновыми и логистическими структурами. В Совет Директоров Группы входит бывший посол США в Молдове – господин Асиф Чодри. В данный момент в Группе работает более 2800 человек, а объем продаж составляет $2.3 млрд.

Подобный успех был бы невозможен без тесного сотрудничества с мировыми финансовыми структурами. Все мы пониманием, что любой крупный бизнес это не только о прибыли, но и о постоянном расширении, развитии, инновациях под которые необходимы инвестиции. Так, постройку первых активов Транс-Ойла финансировалась Overseas Private Investment Corporation, ныне известной как Development Finance Corporation – американский банк развития, учредителем которого является Правительство США. Транс-Ойл явялется первой и единственной компанией, которая получила финансирование от этой организации в Молдове.

Группа Транс-Ойл, на протяжении десятилетий, является заемщиком множества европейских и американских банков, который детально анализируют ее деятельность, в том числе и касательно возможной деятельности в рф. Также, Группа аудируется международной компанией большой четверки – KPMG. Аудиторские отчеты публикуются на сайте Транс-Ойл. Компания является признанным лидером в области корпоративного управления и транспарентности деятельности.

В 2019г., и в последствии, в 2021г. Транс-Ойл разместил евробонд в размере $500 млн. Такой финансовый инструмент является знаком высшего качества, который был дан международным финансовым рынком и равняется позиции лидеров украинского зернового рынка – Кернел и МХП. В процессе размещения евробонда, деятельность компании была детально проанализирована юристами, аудиторами и инвестиционными банкирами, которые подтвердили соответствие деятельности Группы всем мировым нормам и стандартам бизнеса.

Одним из акционеров компании выступает американский фонд инвестиции OakTree Capital Management, имеющий $192 млрд под своим управлением.

Среди инвесторов OakTree, можно найти 65 из 100 крупнейших пенсионных фондов в мире, а также 15 суверенных фондов.

Oaktree является частью Brookfield - крупнейший в мире канадский фонд альтернативных инвестиций, чьими крупнейшими акционерами являются Пенсионный Фонд Канады, а также Пенсионный Фонд Учителей Канады.

Однако, и вот тут мы подходим к самому интересному, что и послужило поводом для обвинений – основным акционером Группы является Важа Джаши – американец (гражданин США) грузинского происхождения, который, да простит нас читатель за юмор, имел неосторожность родится в СССР. И хотя он с самого детства проживает в США, получил там образование, его историческая связь с СССР послужила "неплохим" поводом для обвинений в связях с рф. И это при том, что нет ни единого официального подтверждения наличия у него там бизнеса, активов, недвижимости или же уплаты налогов.



В чем же дело? Почему ни одна мировая консалтинговая, финансовая, инвестиционная структура не увидела связи Джаши с рф, а в Украине увидели? Тут стоит задаться вопросом – а кто увидел?

Борьба за терминал

В начале февраля 2023 г. американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners объявили о начале процедуры банкротства компании Olimpex Coupe International (входит в состав GNT Group), управляющей зерновым терминалом "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском торговом порту.

По словам самих кредиторов, решение подать заявление о банкротстве Olimpex Coupe International было обусловлено "неспособностью GNT погасить долг перед кредиторами, существенными недостатками в управлении, прозрачности и растратой активов...". При этом, как оказалось впоследствии, под растратой можно понимать и умышленный вывод активов (переоформление) на третьих лиц, что, конечно же, значительно снижает вероятность надлежащего погашения долговых требований кредиторов. Собственно, сумма самих долгов (сейчас речь идет исключительно о кредитах и процентах перед упомянутыми выше американскими фондами) по разным оценкам составляет около $142 млн.

При чем оценка стоимости самого зернового терминала "Олимпекс Купе" колеблется со слов и самой GNT и независимых экспертов от $176,6 до 350 млн. Но, что странно, это только для случаев, когда необходимо взять заем, а для случаев, когда речь заходит о погашении кредитов или выводе терминала из под залога его стоимость резко… съеживается – так половина терминала была реализована в феврале 2023 года за $3,6 млн. То есть, можем предположить, что стоимость всего терминала составляет $7,2 млн, что согласитесь, значительно скромнее даже минимальной оценки в $176 млн.

Да и сама процедура продажи вызывает множество вопросов. Как оказалось бенефициары "Олимпекса" Владимир Науменко и Сергей Гроза через другие подконтрольные им компании взяли кредит у банка "Южный" на саму $17,5 млн под залог имущества компаний группы GNT, в том числе половину зернового терминала в Одесском порту. Такие действия были совершены вопреки соглашению между Argentem Creek Partners и GNT, запрещающем передачу имущества терминала в залог, а также вопреки решению суда от января 2023 года, которым был наложен арест в том числе и на терминал. Далее в разгар спора за терминал с американскими кредиторами банк "Южный" инициировал процедуру обращения взыскания, среди прочего, на половину зернового терминала компании "Олимпекс Купе", принадлежащей группе GNT, путем продажи этого актива другому лицу. И это несмотря на то, что срок основного обязательства по кредиту должен был наступить только 31 июля 2024 года.

Покупателем выступила некая компания ООО "Санолта Корм" из группы Sunolta (зарегистрирована 02.07.2020).

Она каким-то образом смогла приобрести даже имущество, находящееся под арестом согласно решению суда. Далее же Санолта Корм" отчуждает половину зернового терминала "Олимпекс" (IV очередь строительства) в пользу ООО "АТОЛЛО ГРАНУМ" за почти символические 163,2 млн грн. И, еще один нюанс, который, наверное, уже и не удивит читателя, "АТОЛЛО ГРАНУМ" также связана с группой Sunolta.

Единственным акционером "Аттолло Гранум" является эстонская Sunolta OU, а бенефициаром - Татьяна Коваленко. Адрес регистрации компании похож на адрес зернового терминала "Олимпекс", то есть г. Одесса, площадь Таможенная, дом. 1/1. Первоначальным акционером ООО "АТТОЛЛО ГРАНУМ" был Афонин Сергей, а 6 апреля 2023 года 100% прав на компанию приобрела Sunolta OU. ООО "Аттолло Гранум" не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала "Олимпекс" (IV очередь строительства). Приобретение этого имущества является предметом расследования правоохранительных органов и обжалования в суде.

Вся эта эпопея разворачивалась на фоне международных и отечественных судебных тяжб, результатом которых стал запрет на осуществление каких-либо действий с имуществом терминала – еще до его первой продажи. Этот запрет был подтвержден решением Высокого суда Англии и Уэльса от 8 февраля 2024 года. В своем решении суд подтвердил приказ о заморозке имущества должника (GNT) по всему миру. После долгого разбирательства, английский суд пришел к выводу, что Науменко и Гроза выводили активы и прятали их по всему миру. Кредиторы добились решения суда, позволяющего им проводить поиск уже выведенных активов и предотвратить новые посягательств. Кроме того, решением суда в Украине был назначен арбитражный управляющий, который, однако, столкнулся с противодействием со стороны нового (старого?) руководства терминала.

И вот когда американским инвесторам Argentum Creek Partners и Innovatus Capital Partners все же удалось доказать свои права на терминал (окончательно ли или же их еще ожидают сюрпризы?) и появляется Группа Транс-Ойл. 24 апреля 2024 года эта компания "заключила договор аренды и управления портовым терминалом "Олимпекс" с владельцами-кредиторами этого терминала — Argentum Creek Partners и Innovatus Capital Partners". Компания была выбрана как добросовестная и имеющая опыт управления подобными активами. Среди прочего согласно договору, подписанному между Транс-Ойл и американскими инвесторами, компания обязалась приложить усилия по оценке текущей операционной и финансовой ситуации "Олимпекса" и по предотвращению растраты активов бывшими владельцами!

Казалось бы – терминал теперь в руках тех, кто может им эффективно управлять. Но не тут-то было. Кому-то, по всей вероятности, очень не понравилось, что Транс-Ойл будет оценивать финансовую ситуацию и прилагать усилия по предотвращению растрат. И этот кто-то решил разыграть карту сотрудничества с рф.

К слову, в момент варварского нападения рф на Украину, Транс-Ойл прекратил все закупки зерна в рф и с февраля 2022г. не закупил ни одной тонны зерна в росии. В ноябре 2023г. В результате российской террористической атаки дронами и ракетами, был поврежден зерновой терминал на Дунае, принадлежащий Группе Транс-Ойл – Ренийский Элеватор.

Кроме того, Транс-Ойл активно помогал беженцам с Украины, предоставляя хорошо оплачиваемую работу по специальности. Этот процесс был координирован совместно с миссией UNDP (Программа развития Организации Объединенных Наций) в Молдове. На данный момент, Транс-Ойл предоставил квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу более 100 беженцам с Украины (около 7% от общего числа сотрудников компании в Молдова).