Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Оккупанты активно атакуют по всей линии фронта, происходит динамическое изменение обстановки - Волошин
Российские оккупанты продолжают попытки выйти к границам Донецкой и Луганской областей, ведутся интенсивные бои на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но ситуация остается под контролем украинских войск.
Армия рф почти 2000 раз ударила по Донецкой области: показали последствия
Российские войска почти 2 000 раз обстреляли Донецкую область, в том числе 9 населенных пунктов, в результате чего погибли 2 мирных жителей, 3 получили ранения, повреждены 29 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов.
Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН
Более 200 человек погибли, тысячи домов разрушены или повреждены в Афганистане в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в пятницу.
Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия
В результате удара российского КАБ по частному дому в Тягинцах Бериславского района Херсонской области погиб мужчина и была ранена женщина.
По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов вражеских баллистических ракет.
"Ситуация, к сожалению, не меняется, ситуация сложная" - военная администрация об обстановке на Купянщине
Ситуация в Купянском районе остается сложной, но контролируемая Силами обороны, а критически важные объекты инфраструктуры, такие как водо- и электроснабжение, работают нормально, несмотря на постоянные российские штурмовые действия и обстрелы.
Израиль призвал к новой эвакуации в Рафахе на юге Газы на фоне подготовки к расширению операций
Израиль приказал провести новую эвакуацию в Рафахе, готовясь расширить военную операцию против боевиков ХАМАС в городе на юге Газы, что привело к эскалации боевых действий и вынудило более 110 000 человек бежать на север.
ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список
Украинская разведка идентифицировала 29 российских военнослужащих, в том числе 7 офицеров, из 44-го авиационного полка, ответственных за обстрел Украины ракетами "кинжал".
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры и обстрелов Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а более 1000 потребителей в Харьковской области были отключены от газоснабжения.