Покровск, Украина

На передовой произошло 119 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных участках фронта, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
Генштаб сообщает о 80 атаках российских войск на позиции Сил обороны Украины по состоянию на 16:00. Самые активные бои происходят на Кураховском и Покровском направлениях.
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.
Контрразведка СБУ задержала 23-летнего информатора фсб, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные атаки оккупантов, его завербовали через «медовую ловушку».
На передовой произошло 142 боестолкновения, больше всего на Кураховском направлении - 39 атак.
Генштаб сообщает о росте количества боевых столкновений до 79. Самые интенсивные бои происходят на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях, где враг активно атакует украинские позиции.
На передовой произошло 118 боестолкновений, наибольшая вражеская активность сохраняется на Покровском направлении. ВСУ отражают атаки противника на разных участках фронта, в частности на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.
За сутки на фронте произошло 155 боев, больше всего на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 2 ракетных и 68 авиаударов, совершил более 3810 обстрелов позиций ВСУ.
В результате российского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, повреждены 2 многоквартирных дома. Спасатели оказали помощь раненому мужчине, который получил осколочное ранение ноги.
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.
За сутки произошло более 70 боевых столкновений. Самые интенсивные бои на Кураховском и Покровском направлениях.
За 26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя, 11 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
Российские войска занимают окрестности Угледара и атакуют город с трех сторон, сообщает британская разведка. Также россияне ведут бои в Торецке, к югу от Покровска и в районе Часового Яра.
Российские войска достигли окрестностей Угледара, но его захват вряд ли даст им особое преимущество для дальнейших операций на западе Донецкой области. Угледар не является важным логистическим узлом.
Российские войска продолжают наступление на разных участках фронта. Украинские защитники отбили 89 атак противника, но бои все еще продолжаются на Лиманском, Торецком и других направлениях.
Из прифронтовой зоны Покровского района в Днепр эвакуировали 800-летнюю каменную скульптуру половецкого воина весом полтонны. Статуя будет законсервирована и будет храниться в музее до улучшения ситуации с безопасностью.
Благотворительный фонд «Надежда» провел 150 гуманитарных миссий на прифронтовые территории. Фонд обеспечивает военных и медиков современным оборудованием, включая медицинскую технику и средства связи.
За сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 10 гражданских. Повреждены 30 объектов, включая жилые дома, предприятия и критическую инфраструктуру.
За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.
За сутки произошло 68 боевых столкновений на разных направлениях фронта. На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10, наступая возле Железного, Нью-Йорка и Торецка.
Президент Зеленский заявил о важности уничтожения российского военного присутствия в приграничных районах. Он отметил необходимость объединенных действий и полного использования достижений Украины.
россия передислоцировала войска с юга Украины на свою территорию из-за наступления ВСУ в Курской области. За неделю украинские силы взяли под контроль около 1000 кв. км российской территории.
Российские войска ведут наступательные операции на разных участках фронта, сосредотачиваясь на центральной части Донецкой области. Покровск оказался в 16 км от линии фронта, а продвижение возле Нью-Йорка угрожает Торецку.
За сутки произошло 101 боевое столкновение, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара и совершил 4747 обстрелов, Силы обороны отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.
За сутки россия осуществила 2841 обстрел 6 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погиб 1 человек, 8 гражданских получили ранения, повреждены 15 гражданских объектов.
В Донецкой области в результате атак погиб 1 мирный житель, еще 4 получили ранения. Глава Донецкой ОГА сообщает о росте количества жертв, не считая Мариуполь и Волноваху.
DeepState, вражеские войска продвинулись в Часовом Яру. Бои продолжаются возле Новоселовки Первой и в Железном.
За сутки произошло 76 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Активнее всего враг атаковал на Торецком и Покровском направлениях, также нанес авиаудары по Харьковщине и Сумщине.
В результате российского обстрела Покровска в Донецкой области погиб 1 человек, 2 ранены. Разрушен частный дом, повреждены другие. Председатель ОВА призвал к эвакуации из-за опасности.
За сутки произошло 127 боевых столкновений, из них 53 на Покровском направлении. Враг концентрировал усилия возле Новоалександровки и Желанного, нанес 63 авиаудара и 1187 ударов дронами-камикадзе.