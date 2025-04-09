Покровск, Украина

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28733 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42715 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48609 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55116 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67368 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56650 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55859 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119643 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81777 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226243 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87564 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20501 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17424 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16225 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17831 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87595 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119643 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226243 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403296 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10966 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16248 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17446 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20524 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75136 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Покровск, Украина

Новости по теме

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении

На передовой произошло 119 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных участках фронта, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Война • 9 октября, 21:34 • 16603 просмотра

Российские войска совершили 80 атак на позиции ВСУ: наиболее активно действуют на Кураховском и Покровском направлениях

Генштаб сообщает о 80 атаках российских войск на позиции Сил обороны Украины по состоянию на 16:00. Самые активные бои происходят на Кураховском и Покровском направлениях.

Война • 9 октября, 14:31 • 13571 просмотра

В Донецкой области в результате атак террористов, повреждено 65 гражданских объектов, погиб 1 человек, 11 человек ранены

За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.

Общество • 9 октября, 07:55 • 35749 просмотра

СБУ задержала агента фсб, завербованного через сайты знакомств

Контрразведка СБУ задержала 23-летнего информатора фсб, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные атаки оккупантов, его завербовали через «медовую ловушку».

Война • 9 октября, 07:54 • 13719 просмотра

Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении

На передовой произошло 142 боестолкновения, больше всего на Кураховском направлении - 39 атак.

Война • 8 октября, 20:09 • 27034 просмотра

На фронте количество боев выросло почти до 80. В Генштабе назвали самые горячие направления

Генштаб сообщает о росте количества боевых столкновений до 79. Самые интенсивные бои происходят на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях, где враг активно атакует украинские позиции.

Война • 4 октября, 16:43 • 18604 просмотра

118 боестолкновений на фронте: наибольшая вражеская активность остается на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 118 боестолкновений, наибольшая вражеская активность сохраняется на Покровском направлении. ВСУ отражают атаки противника на разных участках фронта, в частности на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.

Война • 2 октября, 21:17 • 19426 просмотра

Генштаб: за сутки 155 боев, самые горячие направления - Купянское, Покровское и Кураховское

За сутки на фронте произошло 155 боев, больше всего на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 2 ракетных и 68 авиаударов, совершил более 3810 обстрелов позиций ВСУ.

Война • 2 октября, 05:31 • 34432 просмотра

Враг обстрелял Мирноград в Донецкой области: есть погибший, спасатели доставили в больницу раненого

В результате российского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, повреждены 2 многоквартирных дома. Спасатели оказали помощь раненому мужчине, который получил осколочное ранение ноги.

Война • 30 сентября, 13:27 • 21123 просмотра

Генштаб: за сутки произошло 68 боевых столкновений, оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

Война • 29 сентября, 14:05 • 45912 просмотра

За сегодня на фронте состоялось более 70 боев, горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

За сутки произошло более 70 боевых столкновений. Самые интенсивные бои на Кураховском и Покровском направлениях.

Война • 27 сентября, 13:47 • 16037 просмотра

Армия рф обстреляла Донетчину 27 раз за сутки: четверо погибших и 11 раненых

За 26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя, 11 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Война • 27 сентября, 07:24 • 18965 просмотра

российские войска атакуют Угледар с трех сторон - британская разведка

Российские войска занимают окрестности Угледара и атакуют город с трех сторон, сообщает британская разведка. Также россияне ведут бои в Торецке, к югу от Покровска и в районе Часового Яра.

Война • 25 сентября, 09:45 • 16758 просмотра

ISW: захват Угледара не даст россиянам особого оперативного преимущества

Российские войска достигли окрестностей Угледара, но его захват вряд ли даст им особое преимущество для дальнейших операций на западе Донецкой области. Угледар не является важным логистическим узлом.

Война • 25 сентября, 07:45 • 14751 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: враг 89 раз атаковал позиции Сил обороны

Российские войска продолжают наступление на разных участках фронта. Украинские защитники отбили 89 атак противника, но бои все еще продолжаются на Лиманском, Торецком и других направлениях.

Война • 23 сентября, 18:02 • 21670 просмотра

800-летнюю каменную бабу эвакуировали из Донецкой области в Днепр

Из прифронтовой зоны Покровского района в Днепр эвакуировали 800-летнюю каменную скульптуру половецкого воина весом полтонны. Статуя будет законсервирована и будет храниться в музее до улучшения ситуации с безопасностью.

Война • 23 сентября, 17:09 • 23757 просмотра

Помощь военным и медикам: уже 150 гуманитарных миссий осуществил Благотворительный фонд «Надежда»

Благотворительный фонд «Надежда» провел 150 гуманитарных миссий на прифронтовые территории. Фонд обеспечивает военных и медиков современным оборудованием, включая медицинскую технику и средства связи.

Новости Бизнеса • 22 сентября, 07:43 • 19961 просмотра

Враг накрыл огнем 13 населенных пунктов Донецкой области: 10 раненых за сутки

За сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 10 гражданских. Повреждены 30 объектов, включая жилые дома, предприятия и критическую инфраструктуру.

Война • 19 сентября, 07:14 • 23425 просмотра

На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.

Война • 17 августа, 08:04 • 41931 просмотра

Оккупанты наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецка: Генштаб о ситуации на фронте

За сутки произошло 68 боевых столкновений на разных направлениях фронта. На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10, наступая возле Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Война • 15 августа, 14:17 • 35464 просмотра

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Президент Зеленский заявил о важности уничтожения российского военного присутствия в приграничных районах. Он отметил необходимость объединенных действий и полного использования достижений Украины.

Война • 13 августа, 17:36 • 31457 просмотра

россия отвела часть войск из Украины для обороны курской области - Politico

россия передислоцировала войска с юга Украины на свою территорию из-за наступления ВСУ в Курской области. За неделю украинские силы взяли под контроль около 1000 кв. км российской территории.

Война • 13 августа, 15:20 • 93157 просмотра

Британская разведка: армия рф на фронте продолжает полагаться на дорогостоящие пехотные атаки

Российские войска ведут наступательные операции на разных участках фронта, сосредотачиваясь на центральной части Донецкой области. Покровск оказался в 16 км от линии фронта, а продвижение возле Нью-Йорка угрожает Торецку.

Война • 9 августа, 12:28 • 24492 просмотра

101 боевых столкновений на фронте: больше всего атак на Покровском направлении

За сутки произошло 101 боевое столкновение, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара и совершил 4747 обстрелов, Силы обороны отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.

Война • 9 августа, 05:58 • 38063 просмотра

Донецкая область: утром подвергся вражеской атаке объект инфраструктуры в Покровском районе, 6 раненых, в Торецке есть погибший

За сутки россия осуществила 2841 обстрел 6 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погиб 1 человек, 8 гражданских получили ранения, повреждены 15 гражданских объектов.

Война • 6 августа, 08:07 • 52093 просмотра

рф убивает гражданских: 1 погибший и 4 раненых

В Донецкой области в результате атак погиб 1 мирный житель, еще 4 получили ранения. Глава Донецкой ОГА сообщает о росте количества жертв, не считая Мариуполь и Волноваху.

Война • 4 августа, 05:41 • 32429 просмотра

Силы агрессора продвинулись в Часовом Яру, продолжаются бои в Донецкой области - DeepState

DeepState, вражеские войска продвинулись в Часовом Яру. Бои продолжаются возле Новоселовки Первой и в Железном.

Война • 3 августа, 22:52 • 70066 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты бомбили двумя КАБами территорию Серебрянского леса

За сутки произошло 76 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Активнее всего враг атаковал на Торецком и Покровском направлениях, также нанес авиаудары по Харьковщине и Сумщине.

Война • 3 августа, 16:29 • 33977 просмотра

Оккупанты второй раз за день обстреляли Покровск: по меньшей мере один человек погиб и два - ранены

В результате российского обстрела Покровска в Донецкой области погиб 1 человек, 2 ранены. Разрушен частный дом, повреждены другие. Председатель ОВА призвал к эвакуации из-за опасности.

Война • 3 августа, 13:09 • 42332 просмотра

Генштаб: 127 боев за сутки, треть на Покровском направлении

За сутки произошло 127 боевых столкновений, из них 53 на Покровском направлении. Враг концентрировал усилия возле Новоалександровки и Желанного, нанес 63 авиаудара и 1187 ударов дронами-камикадзе.

Война • 2 августа, 05:36 • 35433 просмотра