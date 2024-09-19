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Враг накрыл огнем 13 населенных пунктов Донецкой области: 10 раненых за сутки

Враг накрыл огнем 13 населенных пунктов Донецкой области: 10 раненых за сутки

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 07:14  •  7183 просмотра

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За сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 10 гражданских. Повреждены 30 объектов, включая жилые дома, предприятия и критическую инфраструктуру.

Десять человек получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины за прошедшие сутки, 18 сентября. россияне ударили по 13 населенным пунктам области из различного вида вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, войска рф 2 723 раза обстреляли линию фронта и жилой сектор.

Повреждены 30 гражданских объектов - 12 жилых домов, предприятия, морг, автомобили, сельхозтехника, критическая инфраструктура.

  • На Удачное россияне сбросили две управляемые авиабомбы «УМПБ Д-30СН» - ранили двух гражданских лиц, повредили частный дом, авто и объекты критической инфраструктуры.
  • По Малиновке оккупанты ударили двумя бомбами «ФАБ-250» с модулем УМПК - травмированы трое жителей, разрушениям подверглось фермерское хозяйство.
  • Константиновку россия обстреляла из артиллерии - три человека получили ранения, повреждены три многоквартирных дома, два гражданских авто, электросеть.

Атака рф на Запоріжжя: троє людей постраждали, дві жінки у лікарні19 сентября 2024, 06:52 • 6748 просмотров

  • В результате вражеских артобстрелов один человек ранен в Торецке и один - в Часовом Яру.
  • На Дружковку российские террористы направили 4 бомбы «УМПБ Д-30СН» - есть разрушения на территории предприятия.
  • Мирноград выдержал пять ударов - бомбовый и артиллерийские, повреждения получили три частных дома, морг, предприятие, гараж.
  • В Покровске поврежден частный дом, в Новоэкономическом - промышленный объект. В результате попадания КАБов пострадал объект критической инфраструктуры.
  • По Лиману россияне били из РСЗО «Ураган» - повредили многоквартирный дом, железнодорожные пути, автомобиль.

Кроме того, сегодня ночью город подвергся новому удару - повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома и газопровод.

рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені 19 сентября 2024, 06:13 • 9039 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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