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Ворог накрив вогнем 13 населених пунктів Донеччини: 10 поранених за добу

Ворог накрив вогнем 13 населених пунктів Донеччини: 10 поранених за добу

Київ • УНН

 • 23347 перегляди

За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, поранивши 10 цивільних. Пошкоджено 30 об'єктів, включаючи житлові будинки, підприємства та критичну інфраструктуру.

Десятеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби, 18 вересня. росіяни вдарили по 13 населених пунктах області із різного виду озброєння. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

За даними правоохоронців, війська рф 2 723 рази обстріляли лінію фронту та житловий сектор.

Пошкоджено 30 цивільних об’єктів - 12 житлових будинків, підприємства, морг, автомобілі, сільгосптехніку, критичну інфраструктуру.

  • На Удачне росіяни скинули дві керовані авіабомби «УМПБ Д-30СН» - поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок, авто та об’єкти критичної інфраструктури.
  • По Малинівці окупанти вдарили двома бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК – травмовано трьох жителів, руйнувань зазнало фермерське господарство.
  • Костянтинівку росія обстріляла з артилерії – троє людей отримали поранення, пошкоджено три багатоквартирних будинки, два цивільних авто, електромережа.

Атака рф на Запоріжжя: троє людей постраждали, дві жінки у лікарні19.09.24, 09:52 • 13178 переглядiв

  • Внаслідок ворожих артобстрілів одну людину поранено в Торецьку та одну - в Часовому Яру.
  • На Дружківку російські терористи спрямували 4 бомби «УМПБ Д-30СН» - є руйнування на території підприємства.
  • Мирноград витримав п’ять ударів – бомбовий та артилерійські, пошкоджень зазнали три приватних оселі, морг, підприємство, гараж.
  • У Покровську пошкоджено приватний будинок, в Новоекономічному – промисловий об’єкт. У внаслідок влучання КАБів постраждав об’єкт критичної інфраструктури.
  • По Лиману росіяни били з РСЗВ «Ураган» - пошкодили багатоквартирний будинок, залізничну колію, автомобіль.

Крім того, сьогодні вночі місто зазнало нового удару – пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирних будинки й газопровід.

рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені 19.09.24, 09:13 • 14135 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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