Ворог накрив вогнем 13 населених пунктів Донеччини: 10 поранених за добу
Київ • УНН
За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, поранивши 10 цивільних. Пошкоджено 30 об'єктів, включаючи житлові будинки, підприємства та критичну інфраструктуру.
Десятеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби, 18 вересня. росіяни вдарили по 13 населених пунктах області із різного виду озброєння. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
За даними правоохоронців, війська рф 2 723 рази обстріляли лінію фронту та житловий сектор.
Пошкоджено 30 цивільних об’єктів - 12 житлових будинків, підприємства, морг, автомобілі, сільгосптехніку, критичну інфраструктуру.
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