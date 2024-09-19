рф вночі та зранку обстріляла 9 громад Сумщини: двоє загиблих, є поранені
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 38 вибухів. У Краснопільській громаді внаслідок артобстрілу загинули 2 цивільні особи, ще 2 поранені.
російські війська вночі та зранку 19 вересня здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Ворог вдарив з РСЗВ, артилерії, з використанням FPV дронів та КАБів по дев'яти громадах області. Через атаку на Краснопільську громаду двоє людей загинули, ще двоє - отримали поранення. Про це повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади. Пролунало 38 вибухів.
- Краснопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (10 вибухів), артилерії. Внаслідок артобстрілу поранені 2 цивільні особи, 2 цивільні особи загинули.
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
- Миколаївська громада: зафіксовано з літака пуски КАБ (2 вибухи).
- Юнаківська громада: був пуск КАБ з літака (2 вибухи).
- Сумська громада: здійснено з літака пуск КАБ (1 вибух).
- Бездрицька громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено з літака пуски КАБ (2 вибухи).
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