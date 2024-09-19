Шестеро людей постраждали через ранковий удар рф по Куп'янську, у Харкові пошкоджена школа та дитячий садок
Київ • УНН
Внаслідок ранкового удару рф по Куп'янську постраждали 6 людей. У Харкові зафіксовано влучання КАБ по цивільній інфраструктурі, пошкоджено школу та дитсадок. Протягом доби було ще кілька обстрілів області.
У Харківській області вранці 19 вересня російській війська завдали удару по Куп'янську, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Також у Харкові зафіксоване влучання КАБу по території об’єкта цивільної інфраструктури. Внаслідок іншого удару керованою авіабомбою в обласному центрі пошкоджено, зокрема, будівлю школи та дитячого садку. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами очільника ОВА, фіксувались такі ворожі обстріли:
- 19 вересня 6:27 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх — середній.
- 19 вересня 05:41 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава.
- 19 вересня 05:00 м. Харків, Салтівський район. Обстріл КАБ, влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна, ворота.
- 19 вересня 04:55 м. Харків, Індустріальний район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та 1 багатоквартирного будинку.
- 23:50 м. Харків, Шевченківський район. Відбувся ворожий обстріл С-300, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна в 9 багатоповерхових житлових будинках, вітрина магазину, в лісі поруч сталася пожежа – 1 приватний будинок, 2 господарчі споруди та лісова підстилка на площі 1500 м2;
- 18:30 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу постраждав 50-річний чоловік. Загинула 55-річна жінка.
- 17:01 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Василівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла трава на площі 5 га та трактор.
- 15:59 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 м кв., дровник та будівля.
- 15:24 Дергачівська ТГ, с. Великі Проходи, поблизу. Внаслідок обстрілу горіла трава та будинки.
- 13:45 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 80, трава на площі 300 м кв.
- 13:35 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок, 3 господарчі споруди, та легковий автомобіль
- 13:05 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 м кв.
- 11:00 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове, поблизу. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га.
- 09:19 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ, поблизу, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м кв.
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