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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть человек пострадали из-за утреннего удара рф по Купянску, в Харькове повреждена школа и детский сад

Шесть человек пострадали из-за утреннего удара рф по Купянску, в Харькове повреждена школа и детский сад

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 05:56  •  8737 просмотра

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В результате утреннего удара рф по Купянску пострадали 6 человек. В Харькове зафиксировано попадание КАБ по гражданской инфраструктуре, повреждены школа и детсад. В течение суток было еще несколько обстрелов области.

В Харьковской области утром 19 сентября российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего пострадали шесть человек. Также в Харькове зафиксировано попадание КАБа по территории объекта гражданской инфраструктуры. В результате другого удара управляемой авиабомбой в областном центре повреждено, в частности, здание школы и детского сада. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам главы ОВА, фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  • 19 сентября 6:27 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадали три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. Состояние у всех - среднее.
  •  19 сентября 05:41 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела по открытой территории горит трава.
  •  19 сентября 05:00 г. Харьков, Салтовский район. Харьков, Салтовский район. Обстрел КАБ, попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна, ворота.
  •  19 сентября 04:55 г. Харьков, Индустриальный район. Состоялся вражеский обстрел КАБ, в результате чего повреждено здание школы, детского сада и 1 многоквартирного дома.
  •  23:50 м. Харьков, Шевченковский район. Произошел вражеский обстрел С-300, в результате чего взрывной волной повреждены окна в 9 многоэтажных жилых домах, витрина магазина, в лесу рядом произошел пожар - 1 частный дом, 2 хозяйственные постройки и лесная подстилка на площади 1500 м2;
  •  18:30 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела пострадал 50-летний мужчина. Погибла 55-летняя женщина.
  •  17:01 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Васильевка. В результате обстрела из РСЗО горела трава на площади 5 га и трактор.
  •  15:59 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела трава на площади 500 м кв., дровник и здание.
  •  15:24 Дергачевская ТГ, с. Большие Проходы, поблизости. В результате обстрела горела трава и дома.
  •  13:45 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 80, трава на площади 300 м кв.
  •  13:35 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горел дом, 3 хозяйственные постройки, и легковой автомобиль
  •  13:05 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава на площади 500 м кв.
  •  11:00 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Новоосиново, вблизи. В результате обстрела горела трава на площади 0,5 га.
  •  09:19 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск, вблизи, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 200 м кв.

Ворог ударив по Харкову КАБами: наслідки прильотів19 сентября 2024, 03:54 • 13112 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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