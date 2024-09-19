Шесть человек пострадали из-за утреннего удара рф по Купянску, в Харькове повреждена школа и детский сад

В Харьковской области утром 19 сентября российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего пострадали шесть человек. Также в Харькове зафиксировано попадание КАБа по территории объекта гражданской инфраструктуры. В результате другого удара управляемой авиабомбой в областном центре повреждено, в частности, здание школы и детского сада. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам главы ОВА, фиксировались такие вражеские обстрелы:

19 сентября 6:27 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадали три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. Состояние у всех - среднее.

19 сентября 05:41 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела по открытой территории горит трава.

19 сентября 05:00 г. Харьков, Салтовский район. Харьков, Салтовский район. Обстрел КАБ, попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна, ворота.

19 сентября 04:55 г. Харьков, Индустриальный район. Состоялся вражеский обстрел КАБ, в результате чего повреждено здание школы, детского сада и 1 многоквартирного дома.

23:50 м. Харьков, Шевченковский район. Произошел вражеский обстрел С-300, в результате чего взрывной волной повреждены окна в 9 многоэтажных жилых домах, витрина магазина, в лесу рядом произошел пожар - 1 частный дом, 2 хозяйственные постройки и лесная подстилка на площади 1500 м2;

18:30 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела пострадал 50-летний мужчина. Погибла 55-летняя женщина.

17:01 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Васильевка. В результате обстрела из РСЗО горела трава на площади 5 га и трактор.

15:59 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела трава на площади 500 м кв., дровник и здание.

15:24 Дергачевская ТГ, с. Большие Проходы, поблизости. В результате обстрела горела трава и дома.

13:45 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 80, трава на площади 300 м кв.

13:35 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горел дом, 3 хозяйственные постройки, и легковой автомобиль

13:05 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава на площади 500 м кв.

11:00 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Новоосиново, вблизи. В результате обстрела горела трава на площади 0,5 га.

09:19 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск, вблизи, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 200 м кв.

Ворог ударив по Харкову КАБами: наслідки прильотів