Враг ударил по Харькову КАБами: последствия прилетов

Около пяти утра враг нанес по Харькову удары по меньшей мере тремя корректируемыми авиационными бомбами, пишет УНН.

"Около 5:00 оккупанты ударили КАБом в Индустриальном районе. Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет. Еще одно попадание в Салтовском районе. Повреждены окна в жилых домах. К счастью, без пострадавших", - сообщил в своем Телеграмм-канале руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что известно о трех прилетах. Он добавил также, что третий КАБ упал в пригороде.

"Другие места попадания вражеских КАБов уточняются", - написал городской голова в своем Телеграмм-канале.