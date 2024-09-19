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Ворог ударив по Харкову КАБами: наслідки прильотів

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Близько 5:00 окупанти завдали удари по Харкову щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами.

Близько п’ятої ранку ворог завдав по Харкову удари щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами, пише УНН.

"Близько 5:00 окупанти вдарили КАБом в Індустріальниому районі. Влучання в землю між гімназією та дитячим садочком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Ще одне влучання у Салтівському районі. Пошкоджено вікна у житлових будинках. На щастя, без постраждалих", - повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що відомо про три прильоти. Він додав також, що третій КАБ впав у передмісті.

"Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", - написав міський голова у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо 

Ввечері, 18 вересня, ворог атакував Харків ракетами. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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