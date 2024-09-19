Ворог ударив по Харкову КАБами: наслідки прильотів
Київ • УНН
Близько 5:00 окупанти завдали удари по Харкову щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами.
Близько п’ятої ранку ворог завдав по Харкову удари щонайменше трьома керованими авіаційними бомбами, пише УНН.
"Близько 5:00 окупанти вдарили КАБом в Індустріальниому районі. Влучання в землю між гімназією та дитячим садочком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Ще одне влучання у Салтівському районі. Пошкоджено вікна у житлових будинках. На щастя, без постраждалих", - повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що відомо про три прильоти. Він додав також, що третій КАБ впав у передмісті.
"Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", - написав міський голова у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо
Ввечері, 18 вересня, ворог атакував Харків ракетами.