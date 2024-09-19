На місці "прильотів" у Харкові спалахнула пожежа: Терехов про наслідки атаки рф
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано ракетні удари по лісосмузі Шевченківського району. На місці "прильотів" виникла пожежа, а в навколишніх житлових будинках вибито шибки. Інформація про постраждалих уточнюється.
У Харкові на місці "прильотів" спалахнула пожежа. Крім того, постраждали житлові будинки - вибиті шибки. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"За уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці "прильотів" пожежа.
Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки", - повідомив Терехов.
За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває.
У Харкові зафіксовано ворожі удари на відкритій території - ОВА19.09.24, 00:20 • 16669 переглядiв