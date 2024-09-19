У Харкові зафіксовано ворожі удари на відкритій території - ОВА
Київ • УНН
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удари на відкритій території. Інформації про постраждалих немає, але є загроза повторних ударів.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удари на відкритій території. Інформації про постраждалих немає, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформації щодо постраждалих не надходило.
З його слів, є загроза повторних ударів.
У Харкові вибух: окупанти завдають ударів по місту18.09.24, 23:56 • 15331 перегляд